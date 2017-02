Számítógépen kereshetnek párt a holland majmok

Az apeldoorni Apenheul állatkertben élő nőstény bonobóknak és orangutánoknak tableten mutatnak fotókat fajbéli hímekről, majd figyelik és kiértékelik a reakcióikat, amelyek alapján megpróbálnak következtetni az érzelmeikre.



A táblagépen látott fényképekre a főemlősök olykor közömbösen, máskor erős érzelmekkel, például agresszivitással reagálnak - jelentette be keddi közleményében az intézmény.



A fotók megtekintése után a majmoknak meg kell nyomniuk egy gombot, a kutatók ennek alapján mérik a reakciójukat.



Az első eredmények szerint a bonobók főleg olyan fotókra reagáltak, amelyek pozitív érzést kiváltó magatartást, például szexuális aktust vagy kurkászást ábrázoltak.



"Most már tudjuk, hogy a bonobók a testnyelvet használják az érzelmek felismerésére" - olvasható a közleményben.



Az érintőképernyős partnerkeresést elkezdték két nőstény orangutánnal is, egyikükkel túlságosan is jól sikerült a kísérlet, a Samboja nevű állatnál olyan heves érzelmi kitörést váltott ki, hogy egyetlen ökölcsapással darabokra zúzta a képernyőt.



Az Apenheul főemlőspark kutatói szerint a majmok számára kidolgozott "párkereső applikáció" eredményesebbé teheti a tenyészprogramokat, mivel segítheti kiválasztani a megfelelő társat a szaporodáshoz.



A nemzetközi tenyészprogramokban gyakran előfordul, hogy a messziről összehozott állatok nem párzanak, mert nem tetszenek meg egymásnak. Az előzetes szondázással megelőzhetők az ilyen meddő - és költséges - találkozások.



Az állatoknak is rokonszenvet kell érezniük egymás iránt a párzáshoz - mondta szerdán az állatkert biológusa, Thomas Bionda.