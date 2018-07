Számba veszik Washington összes macskáját

A Washingtonban élő macskák számát akarja megállapítani egy nagyszabású, három évig tartó felmérés, amely kedden kezdődött meg az amerikai fővárosban.



A felmérés során egyúttal olyan módszereket akarnak kidolgozni, amelyek segítségével országszerte számon lehet tartani a macskapopulációt.



A több intézmény és szervezet által kezdeményezett washingtoni macskaszámlálásban mások mellett a Smithsonian Természetvédelmi Intézet és a Human Society is részt vesz. A 690 ezer lakosú főváros macskáinak megszámlálásához kamerás csapdákat, háztartásokban végzet felmérést és egyéb technikákat használnak.



A macskaszámlálás támogatói szerint a vállalkozás azért is hasznos, mivel jobban fel lehet majd mérni az állatmenhelyek forrásigényeit és a kóbor macskák is kezelhetőbbé válhatnak.



A számlálás a tervek szerint 2021 júniusára fejeződik be.



Az amerikai állatorvosok szövetségének 2012-es adatai szerint minden harmadik amerikai háztartásból csaknem egyben van legalább egy macska, országszerte több mint 74 millió cica él.



Egy 2013-ban publikált kutatás szerint a madarakra és kisebb emlősökre a legnagyobb veszélyt a macskák, főleg a vadon élők jelentik.



A tanulmány megállapította, hogy a házimacska a száz legkártékonyabb nem őshonos invazív faj közé sorolható a világon.