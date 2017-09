Szakcsi Lakatos Bélával ünnepli a zene világnapját a Müpa

A Müpa keddi közleménye szerint fellép majd Gerard Presencer angol trombitavirtuóz, aki dolgozott többek között Johnny Griffinnel, Herbie Hancockkal, de a popszakma nagyjai közül Sting, Jamiroquai, James Brown és Jonny Greenwood is az ő trombitajátékát akarta hallani a felvételein.



A ritmusszekció szintén kiemelkedőnek ígérkezik: a bőgős Joe Sanders generációja egyik legkeresettebb kísérőzenésze, mások mellett Ravi Coltrane, Wayne Shorter, Dave Brubeck partnere volt, a Gerald Clayton Triónak pedig alaptagja, a doboknál pedig az a Marcus Gilmore ül majd, aki 2015-ben Chick Corea zenekarával adott óriási sikerű koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.



"Október elsején, a zene világnapján néhány új szerzeményemet és jazz-sztenderdeket fogunk játszani három amerikai és egy brit világsztárral, s a két fiam is a zongora mögé ül egy-egy szám erejéig, valamint egy különleges meglepetéssel szeretnénk zárni az estét" - idézte a közlemény a Kossuth- és Liszt-díjas Szakcsi

Lakatos Bélát, a magyar dzsessz egyik legnagyobb alakját.



Az évad művésze december 10-én is színpadra lép a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben: a Bachtól a bluesig című koncerten komolyzene és jazz fonódik össze. Bach és Bartók művei mellett az improvizáció is nagy hangsúlyt kap majd és Szakcsihoz olyan meghatározó zenésztársak csatlakoznak a színpadon, mint Presser Gábor, Falusi Mariann és a Kelemen Kvartett.