-én elstartol a 27. CAFé Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, melynek idén is kiemelt helyszíne lesz az Akvárium Klub. A fesztivál keretében most először érkezik Magyarországra a YouTube-on ismertté vált, még felfutóban lévő, zsigerből jövő zenei tehetséggel rendelkező-én. Zenei kompozícióinak alapját a loopok és az improvizáció eredeti kombinációja teremti meg, ő maga szaxofonon, dobgépeken és szintetizátoron játszik. Énekstílusának özvetlensége és jazzes muzsikusi attitűdje minden számának sajátos színezetet ölcsönöz. Félreismerhetetlenül egyéni világa olyan DJ-producerek érdeklődését váltotta már ki, mint Kaytranada vagy Sounwave. Saját stílusára a Trap House Jazz elnevezést használja, karakterét – a színpadon és civilben is – sokan Pharrell Williams, Michael Jackson és Jamie Foxx fúziójának látjá .Masego koncertje mellett az idei CAFe Budapestre egy kortárs klubzenei programsorozattal is észül az Akvárium Klub,címen. Az évek óta saját terekkel, vidéki helyszínekkel és stabil projektekkel mű ödő szabadzenei underground özegből összesen hat formációval találkozhat majd a özönség az Akvárium VOLT Lokál termében. A freejazz, a zajzene, a ísérleti elektronika ülönböző területeiről érkező alkotó széles skálát fednek le, így jól mutatjá a szubkultúra gazdagságát is. A sorozatban megismerhető, a megszokottól tö életesen eltérő hangzásvilág hozhat magával megőrülős táncolást és magunkba mélyedős meditatív élményt is. Lesz kozmikus indie hangzás, improvizációra építő zaj-produkció, fellép ülföldön elismert szerző és feltörekvő fiatal csapat - a lényeg, hogy mind kimozdítanak a komfortzónánkból. De lássuk, kikről is van szó!A CAFe Budapest: Downtown Café első fellépője -án alesz. A fő ént húsz év örüli fiatalokból álló zenekarnak jelmondata lehetne, hogy ő játsszá a "legmegbízhatatlanabb" zenét. Előadásukra jellemző, hogy egymást szorosan övetik a kemény és lágy, az egyszerű és bonyolult, a rendezett és kaotikus, a keleti és nyugati atmoszférá .-énjátszik majd, ami a 12z révén már jól ismert Szabó Bálint szóló projektje. 2017-ben egy elvarázsoló albummal mutatkozott be, ez volt a Leaper. Gosheven a férfiideál épe mellett ísérletet tesz a nyugati zenét eluraló hangolási rendszer sztenderdjétől való elszakadásra is, és a mai fül számára gyakran szokatlan hangolásokban igyekszik megtalálni az őseink ártatlanságát.Ezt övetően -án at ismerheti meg a özönség. A Budapest Improvisers Orchestra tagjai arra vállalkoztak, hogy eltöröljé a kortárs komolyzene és az improvizatív zene özti határokat. Műsorukon experimentális zenei kompozíció , szabad improvizáció és saját darabok egyaránt szerepelnek. A JazzaJ egy 2011 szeptemberében indított nyitott-zenei klub, ahova minden szerdán olyan zenekarokat hívnak meg, akik kizökkentenek a megszokott mederből, hogy a lehető legközvetlenebb módon tárjá elénk zenei világukat. Grencsó István pedig az élő zenész-legendá egyike, a magyar avantgarde jazz egyik kiemelkedő alakja.-ént hallhatjuk a VOLT Lokálban. A FOR. zajtechno formáció egyik tagja. Bár több lemezt is megjelentetett az elmúlt tíz évben, saját nevén kiadott első albuma ‘Post_’ 2017 végén jelent meg a Budapesti Farbwechsel kiadónál.-án alép színpadra. A Zságer Balázs és Genser András alkotta duó igazi elektronikus zenei csemege. Főleg 4/4 alapú live actjü az IDM, a house és techno hatások mellett számos zenei asszociációt tartalmaz. A végeredmény egy teljes egységben összeforrt flow-élmény.A Downtown Café utolsó fellépőjelesz -én. A széles hangszerparkot használó, nagy íveket bejáró duó, mostanra havi rendszerességgel játszik Budapesten. Sodró erejű koncertjeik legfontosabb eleme valamiféle megkerülhetetlen jelenlét, valamint a rögtönzés azon kreatív ereje, amely épes összekapcsolni minket rég elfeledett gyermeki énünkkel.Mindemellett pedig harmadik alkalommal jelentkezik a meglepő találkozások, egyszeri csodá és nagy felfedezések fesztiválja, a, mely ezúttal nagy hangsúlyt helyez a roma zenére. A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál és a Hangvető özös rendezvénye 7. özött várja a műfaj rajongóit az Akvárium Klubban.