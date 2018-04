Szaffi: Május 3-tól a mozikban

Május 3-tól az országos mozihálózatok műsorára kerül digitálisan felújított, 21. századi kép- és hangminőségben Dargay Attila Szaffi című, Jókai Mór A cigánybáró című kisregényéből készült rajzfilmje. A Szaffit 1984-ben mutatták be és máig ez az egyetlen Jókai műből készült animációs film. Rendezője a magyar rajzfilmművészet kiemelkedő alakja, Dargay Attila, akinek a nevéhez a Lúdas Matyi, a Vuk és a Szaffi mellett olyan alkotások fűződnek, mint Az erdő kapitánya, a Gusztáv-sorozat, a Pom Pom meséi vagy A nagy ho-ho-horgász - idézi fel a filmet forgalmazó KEDD Animációs Stúdió közleménye.



A filmszalag digitális restaurálásán mintegy 30 ember dolgozott. A felújítások kulcsfontosságú munkafázisa, az eredeti színek felújítása Dargay Attila felesége és állandó alkotótársa, Henrik Irén operatőr irányításával készült. A felújításnak köszönhetően a május 3-tól újra mozikban látható alkotás nézői nemcsak a film képi világát élvezhetik tökéletes minőségben, de a ma már kultikus szinkronalakításokat is, hiszen a Szaffi szereplőinek olyan színészek kölcsönözték hangjukat, mint Pogány Judit, Kern András, Bárdy György, Csákányi László, Gálvölgyi János, Gobbi Hilda, Hernádi Judit, Maros Gábor vagy Zenthe Ferenc.



A film a magyar film napja országos programsorozat alkalmából április 30-án premier előtt országszerte több moziban is látható lesz. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban délelőtt vetítik először, itt a gyerekeket egyebek mellett filmrajzoló és képregénykészítő foglalkozások is várják.



A Szaffi a Pannónia Filmstúdióban készült, amely küldetésének tekintette, hogy az ifjúságnak szóló magyar irodalom remekműveit animálja, első egész estés magyar rajzfilmje Jankovics Marcell János vitéze volt 1973-ban, amit olyan alkotások követtek, mint Dargay Attila nagysikerű Lúdas Matyija vagy Gémes József Toldi-adaptációja, a Daliás idők. A film digitális felújítása a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum szakmai irányításával a Magyar Filmlaborban készült, a Filmalap Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási programjának keretében.