Szabó Zsófi: Mendel a legnagyobb ajándék

Már most igazi kis felfedező Szabó Zsófi nyolc hónapos babája, Mendel. A kisfiú alig pár hete kezdett el mászni, a csinos műsorvezető azóta egy percre sem ült le. Zsófi életét teljesen megváltoztatta az anyaság, számára a legfontosabb, hogy biztonságban és egészségesnek tudhassa kisfiát. Férjével már beszerezték a sarokvédőket a házuk összes szekrényére, édesanyjával pedig szemészeti szűrővizsgálatra vitték a mindig mosolygós csöppséget.A kisgyermekek szemészeti eltéréseit laikusként nagyon nehéz felfedezni, de az is előfordulhat, hogy sejtelmünk sincs gyermekünk esetleges problémáiról. Szabó Zsófi nem bízta a véletlenre, mivel számára kisfia egészsége a legfontosabb, így a szemészeti szűrővizsgálat mellett döntött. A módszerrel olyan esetleges eltérések is kiderülnek csecsemőkorban, mint a rejtett kancsalság, a két szem közötti jelentős dioptria különbség vagy a gyenge látásélesség.– Alig öt perces volt a szemvizsgálat, igazi bababarát környezetben – osztja meg tapasztalatait Zsófi. – Mendel végig az ölemben ült, kapott egy kis játékot, szinte észre sem vette mi történik vele. Anyukám is elkísért minket, így a doktornéni mögül a nagymama jelenléte is megnyugtatta. Fantasztikus, hogy már ilyen módszerek vannak, abszolút fájdalommentes, csepegtetni sem kell a babák szemébe. Ezért külön hálás vagyok a Czeizel Intézet szakembereinek – teszi hozzá a műsorvezető. A vizsgálatból kiderült, Mendel látása tökéletes, így nem kell aggódnia a fiatal anyukának a rejtett szembetegségek miatt.Zsófi eddig idilli anyukaélete egy szempillantás alatt felpörgött, amikor néhány héttel ezelőtt a nyolc hónapos Mendel elkezdett mászni.– Eddig nem nagyon mozgott, kicsit aggódtam is, hogy mi lesz így, mióta azonban nekiindult, nincs megállás. Mivel féltjük, nehogy megüsse magát, a napokban a sarokvédőket is beszereztük gyorsan – fűzi hozzá Zsófi, aki viszont nem tagadja, kisfia igazi álombaba. – Keveset sír, csak akkor, ha épp éhes, unatkozik, vagy fáj az ínye, mert jön a foga. Szinte mindenhová magammal viszem. Ha pár napig otthon játszunk, hamar beleun, látszik, hogy szüksége van az impulzusokra, élményekre, így sokszor beiktatunk egy-egy babaprogramot vagy kisebb kirándulást. Szereti figyelni a körülötte zajló eseményeket, az embereket. Magam is meglepődtem, de már kedvenc dala is van. Ha meghallja a rádióban vagy a tévében, azonnal felkapja a fejét.A gyönyörű műsorvezető nem tagadja, az anyaság teljesen megváltoztatta.– Ez a legnagyobb ajándék, leírhatatlan érzés szülőnek lenni. Ő az életem értelme. Az, hogy egy ilyen csodálatos kisfiú anyukája lehetek, az semmihez sem fogható