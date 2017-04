Szabó Győző: Őszinte embereket gyűjtök magam köré

A Játékszín mutatja be májusban az egyik legviccesebb húsvéti történetet, amiben a szoknyapecér sármőr férj szerepét kapta. Velejéig Casanova lesz - írja a borsonline.hu - Konkrétan az inflagranti kimaradt az életemből, és nem is hiányzik. Persze, mindenki csinál hülyeségeket, nem mondanám magam szent embernek. Volt idő, mikor ez a hűségdolog nálam sem volt kőbe vésve. Talán nem véletlenül kerül ilyen helyzetbe egy kapcsolat. Az én életemben egy ilyen kvázi lebukás inkább a hozadéka volt, ami aztán megerősítette a kapcsolatot. Nem minden esetben szakítja szét vagy teszi tönkre az ember életét, előfordul, hogy inkább rádöbbent dolgokra - beszélt az inspirációiról a művész.- Az őszinteség nagy erény - véli Szabó Győző. - Nagyon szeretem. Ezért is gyűjtök őszinte embereket magam köré. Persze vannak helyzetek, és most nem nőügyekről beszélek, amikor az ember jobbnak lát nem elmondani valamit. De ezt nem minősítem hazugságnak. Az őszinteség jó dolog, megkönnyíti az ember életét. Az egyik mottóm Mark Twain­től pont erről szól: „Ha az igazat mondod, nem kell emlékezned semmire."A mi kis falunk című sorozat is szóba került az interjúban.- Mindenki szerette, ez látszik is a kész műn. Ritkán adatik meg ilyen hosszan benne lenni egy sorozatban, egy ilyen jó csapattal együtt dolgozni. Végigröhögjük, jó a hangulat, mint egy tábor. Örültünk, amikor megtudtuk, hogy lesz folytatás. Az is boldogság, hogy a biciklis magánszámomat eddig több mint egymillió-háromszáz- ezer ember látta, töltötte le.