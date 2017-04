Szabó Győző búcsúzott a Konyhafőnök döntőjének első napján, de előtte még a zsűrit parodizálta - videó

„Imádtam itt lenni. Köszönök mindent a Konyhafőnök teljes stábjának, mindenkinek" – köszönt el a színművész ezzel a paródiával a versenytől, mely április 28-ig folytatódik, amikor is kiderül, kié lesz a konyhafőnöki cím és a 10 millió forintos főnyeremény.

Görbe tükröt mutatott a Konyhafőnök VIP zsűrijének Szabó Győző. A színművész mindhárom zsűritag bőrébe belebújt, hogy legjellemzőbb gesztusaikat, szófordulataikat parodizálja.A színművész késélre menő küzdelmet folytatott a Konyhafőnök VIP versenyében, ahol egészen a döntőig menetelt. Bár számára már véget ért a verseny, azt mondja, egy életre szóló élmény volt a Konyhafőnök VIP-ben töltött idő, így hát méltó módon szeretett volna köszönetet mondani érte.Győző elképesztő színészi képességeiről tett tanúbizonyságot azzal, hogy a versenyben való részvételét megkoronázta egy általa készített paródiával, melynek középpontjában a zsűri, vagyis Wossala Rozina, Fördős Zé és Sárközi Ákos állnak.A színész mindhármuk bőrébe belebújt, mókásan lemodellezve azt, milyen is a megmérettetés egy versenyző, egész pontosan az ő szemszögéből.Az általa megálmodott paródiából végül egy kisebb, akár önálló estnek is beillő előadás kerekedett. Produkcióját a kamerák is rögzítették, mert a célja azt volt, hogy derűs, kacagtató pillanatokat szerezzen ezzel nemcsak a zsűrinek és a stábnak, hanem most már a nézőknek is.Nézze meg, hogyan adja elő Szabó Győző Wossala Rozinát, Fördős Zét és Sárközi Ákost!