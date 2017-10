Szabályozni kell, mennyit tölthet a gyerek számítógép előtt

Földi Rita azt mondta, fontos, hogy a gyerekek lépést tartsanak a technikai fejlődéssel, de figyelembe kell venni az élettani sajátosságokat.



A számítógépes játékoknak vannak pozitív és negatív hatásaik is, fejlesztik például a képi feldolgozás és a figyelemmegosztás képességét, ugyanakkor gyengítik a szövegértést - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy egyre több a magatartászavaros gyerek, számuk már nem magyarázható kizárólag biológiailag. Viselkedésükben szerepet játszhatnak környezeti hatások, így a számítógépes játékok is, amelyek "felpörgetik" a központi idegrendszert.