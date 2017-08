Survivor, X-Faktor, Roast - indul ősz az RTL Klubon!

Survivor, X-Faktor, Roast – a sikerműsorok vadonatúj évadával indul az idei ősz az RTL Klubon. A piacvezető kereskedelmi csatorna saját gyártású sorozatait és műsorait pedig már augusztus 28-tól új időpontban láthatják majd a nézők.



Augusztus 28-án, hétfőn 19 órakor indul útjára a Survivor, amiben az embert próbáló küzdelem, a túlélésért folytatott harc és számtalan kihívás mellett Istenes Bence várja majd a nézőket. A Survivor minden hétköznap 19 órától lesz látható az RTL Klubon, közvetlenül a Híradó után, míg az ismétléseket hétköznap délutánonként lehet nyomon követni.



Szeptember 2-án, szombaton 20 órától ismét dübörög majd az RTL Klub sikerműsora, az X-Faktor. Kiss Ramóna személyében új műsorvezetővel, valamint új női mentorral, Radics Gigivel indul az új évad, amiből természetesen a férfi mentorok, Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti sem maradhat ki.



Öt év kihagyás után, ugyancsak szeptember 2-án, szombaton 22 órakor vadonatúj adással tér vissza az RTL Klub képernyőjére a Roast, ráadásul hosszú idő után most lesz újra főműsoridőben 18-as karikával látható tartalom a piacvezető kereskedelmi csatornán. A Roast célkeresztjében Nagy Feró után ezúttal is egy vagány rocker-rapper lesz: Ganxsta Zolee.



A vadonatúj évaddal jelentkező sikerműsorok mellett az RTL Klub saját gyártású sorozatai és műsorai is új időpontban lesznek láthatóak augusztus 28-tól. 16 óra 50 perckor kezdődik majd a Story Extra, míg a Fókusz a Híradó előtt, 17.20-tól jelentkezik majd Barabás Évivel és D. Tóth Andrással. Az RTL Klub Híradója – ami idén 229 estéből 201-et nyert meg a kereskedelmi célcsoport körében – a megszokott időben, 18 órakor érkezik majd a legfrissebb információkkal.



A Híradó és a Survivor után pedig hétköznaponként 20.15-től láthatják majd a nézők az Éjjel-Nappal Budapestet, míg 21.35-től kezdődik az RTL Klub másik saját gyártású, közel 20 éves sikersorozata, a Barátok közt.



Azoknak is érdemes lesz az RTL Klubra kapcsolniuk, akik egész estét betöltő filmekre vágynak. Szeptember 1-jén, pénteken 22.10-kor például a Minden kút Rómába vezet című romantikus vígjátékot láthatják a nézők, míg szeptember 3-án, vasárnap 18.50-kor a Szemfényvesztők 2 című thillert izgulhatják végig. Azt követően pedig 21.30-tól a magyar vígjáték, a Coming out érkezik a piacvezető kereskedelmi csatornára.