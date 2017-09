Survivor: Eladják a lelküket a lányok egy mogyorókrémért

A Mandirigma első zsákmányszerzésén a győzelem Szandié lett. Nyereményét, a kényelmes, két személyes matracot rafináltan használta fel, mindennap mással osztja meg ágyát. Gergő és Anita is együtt aludhat végre, a szerelmesek újra egymásra találtak a Holtak szigetén, nekik nincs szükségük matracra a boldogsághoz...Miután az előző törzsi tanácson kiderült, hogy a taktika itt célravezetőbb, mint a nyers erő, Klaudia és Benedek ráébredtek, ha nem változtatnak a stratégiájukon, egymás után ki fognak esni. Lehet, hogy már későn kaptak észbe?A Holtak szigetén az unalmat két lábon járó vacsora érkezése töri meg. Az ember által érintetlenül maradt dzsungelben azonban nem lesz egyszerű elfogni a szabadon kószáló csirkéket. A játékosok a cél érdekében bizony testi épségüket is kockáztatják! Az éhség nagy úr: Anita végül olyan dologra vetemedik, amiről korábban azt hitte, sosem tenné.A Mandirigma újabb védettségi játékon vesz részt. Ebben a feladatban az előzővel ellentétben a fizikai állóképességüket teszik próbára a játékosok. Úgy tűnik, a Survivorben tényleg bármi megtörténhet, ugyanis az egyik legerősebbnek vélt játékos adja fel elsőként a versenyt és marad védettség híján.Adri és Szandi titkos ajándékkal, egy üveg mogyorókrémmel gazdagodik. Rizs és bab után ez maga a mennyország, ráadásul kitűnő energiaforrás. Mégsem osztják meg társaikkal, hanem eldugják. Ez lesz az ő közös titkuk...Végül ki kapja majd a védettségi nyakláncot? Lesz merszük szervezkedni az egyik legerősebb játékos ellen? Kitartanak a szövetségek, vagy Barbi és Zoli ármánykodása ezúttal is diadalmaskodni fog? A válaszokat megkaphatjuk a ma esti Survivorből.