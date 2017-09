Survivor: A dühös exkommandós táborrombolással fenyegetőzik

A törzsi tanácson jól látszott, hogy két táborra szakadt a Mandirigma. Azokra, akik szerint az erőseknek kell nyerniük és azokra, akik tudják, hogy a Survivor nem pusztán a fizikai erőről szól, hanem szociális játék. Végül az utóbbiak győzedelmeskedtek, taktikájuk célravezető volt és a szavazás végén a magát erősnek tartó Gergőnek kellett távoznia. A két tábor közötti kiszámíthatatlan küzdelem folytatódik, Feri erőre és elnyomásra építő stratégiája azonban összeomlott.Az exkommandós a törzsi tanács és Gergő kiesése után elveszíti a fejét, dühét a törzsre zúdítja, a taktikázókat vérszívónak, gyávának titulálja. Azzal fenyegeti a többieket, hogy lerombolja az egész tábort.Klaudia és Benedek Feri pártján áll, míg Iliasz Szandival és Adrival alkot szövetséget. Zoli és Barbi stratégiát vált, ezt a két tábort hangolja egymás ellen.A Holtak szigetének törzsfőnöki tisztségét Nóri nyerte el a játékon. Ezután érkezik meg a lányok új lakótársa, Gergő! Anita nem hisz a szemének, csókokkal köszöntöti szerelmét, akit teljesen váratlanul ér, hogy Anita még játékban van.A Mandirigma első zsákmányszerzésére készülődik. A játék megnyeréséhez tökéletesen kell ismerni a sziget többi lakóját. A győztes egy olyan kinccsel gazdagodik majd, amit meg is oszthat egy másik lakóval. Hogy ki lesz az, aki a legjobban átlátja a saját, és a többiek szerepét a törzsben, és hazaviszi a nyereményt? Ma este ezt is megtudhatjuk.A mai adásban korábbi szövetségesek rúgják össze a port, barátok árulják el egymást. Az is kiderül, ki az, aki mindenkit megtéveszt és az ujjai köré csavar...