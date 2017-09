Survivor - Anita: ez azért a Holtak szigete, mert még 1-2 nap és egymást is megöljük

Az újonnan alakult Mandirigma, vagyis harcos törzs a jutalomvacsora után nekilátott új szigetük felfedezéséhez. A hangulat jó volt, de tudták, hogy a nyugalom nem tarthat sokáig. Az egyéni játék kezdetével a régi szövetségek, barátságok megszűnnek. A játék teljesen új formát ölt, amihez a játékosoknak alkalmazkodniuk kell, ha bent akarnak maradni.Anitának kellemetlen meglepetésben volt része, amikor társaságot kapott, nagy ellenfelei, Lilla és Nóri személyében. Egymásrautaltság ide vagy oda, a gyanakvás és a gyűlölet egy hajszálnyival sem csökkent, az újonnan érkezők egyből Anita torkának estek. Kaotikus állapotok uralkodnak a szigeten és a legalapvetőbb feladatok ellátása is heves vitába torkollik. Majd egy játékon dől el, melyik amazon lesz a holtak törzsfőnöke.A Mandirigma az első reggelen máris csatába indul. Az egyéni harc védettségi játékkal kezdődik el, a nyertes pedig egy védettségi nyaklánccal lesz gazdagabb. Hogy ki lesz az, aki még a játékostársait is meglepi győzelmével? Ma este nekünk is le fog esni az állunk.A törzs már csak 8 fekhelyet épít, hiszen tudják, valaki ma is távozni fog… de most koránt sincs akkora egyetértés abban, kit tesznek lapátra. Két részre oszlik a társaság és soha nem látott taktikázás veszi kezdetét.Az is kiderül, ki a fő cselszövő, valaki pedig kénytelen szembesülni vele, hogy egészen eddig kígyót dédelgetett.A szavazás meglepő eredménnyel zárul. Ennek fényében mindenki számára világossá válik: nem az erő döntött, hanem inkább az intrikák, az ármánykodás és a taktikázás...Az erősek azonban összeállnak, céljuk a fizikailag gyengébb játékostársaik kiejtése.Kimondják: "Itt nem lesz taktikázás, csak harc!" vajon sikerrel járnak? Vagy a szövetkezés meg tudja menteni a Survivor szabályait ügyesen felhasználó fizikailag gyengébb játékosokat?Ki lesz a holtak szigetének törzsfőnöke? Ki a Mandirigma legnagyobb árulója? A Survivor mai részéből minden kiderül!