Supergirl visszatér, méghozzá a legnagyobb segítséggel

Visszatér Kara Zor-El, azaz Supergirl, hogy folytassa a harcot a gonosz ellen National Cityben. A második évadban nem más lesz a segítője, mint saját unokatestvére, azaz Acélember, aki már az első két részben feltűnik, és teljes szerepet kap a második évadban. A Supergirl legújabb részeit június 6-tól kedd esténként 21.00 órától dupla epizóddal vetíti a VIASAT3Magyarországon elsőként.

A DC Comics lapjain 1959-ben feltűnt különleges képességekkel megáldott lány, Kara Zor-El Superman unokatestvére, akit 12 évesen küldtek a Földre egy családhoz. Kara 24 évesen úgy látja: fel kell fednie képességeit és meg kell védenie otthonát a rá leselkedő veszélyektől. Az első évadban csak körvonalait láttuk Superman-nek, az egyik leghíresebb szuperhősnek, míg a legújabb évadban fontos szerepet kap Kara mellett. Supermant ezúttal Tyler Hoechlin alakítja, aki a Hetedik mennyország, a Castle és a CSI: Miami helyszínelők című sorozatokban is felbukkan.A bájos és szerethető sorozatban, ami nem szűkölködik akciókban és kalandokban sem, Karát a szerelem is megtalálja: két jóképű férfi, James Olsen (Mehcad Brooks) és Winnie (Jeremy Jordan) is támogatja kalandjai során, a kérdés csak az, hogy vajon melyikük nyeri el a szuperhős szívét. Supergirl-t a gyönyörű Melissa Benoist játssza, akit a Hosszú Utazás című romantikus drámában is láthattunk már.A magyar nézőknek pedig külön érdekesség, hogy a második évad tizedik részében a Miss Martiant elrabló marslakók magyarul karattyolnak. Érdemes lesz követni a Supergirl legújabb részeit.