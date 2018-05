Strand Fesztivál: Rag'n'Bone Man, TroyBoi, Punnany Massif is fellép

Rag'n'Bone Man, TroyBoi, valamint a 15. születésnapját a Petőfi Zenei Díj gáláját követő koncerten ünneplő Punnany Massif is fellép az idei Strand Fesztiválon, amelyet augusztus 22-től 25-ig rendeznek Zamárdiban.



A 6. Strand Fesztivált a MOL Nagyon Balaton program keretében öt évvel ezelőtt indította útjára a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió. A rendezvény két nagyszínpadának idei fellépői között lesz a már korábban bejelentett Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, a Kensington, Kungs és Sigala is - szerepel a szervezők által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.



A angol pop-soul-blues dalszerző-énekes, Roy Charles Graham, azaz Rag'n'Bone Man számára a 2016-ban megjelent Human című dal hozta meg a világhírnevet, azóta nyert Brit Awardsot és Echo-díjat is és teltházas arénakoncerteket ad.



Az elektronikus zenei vonalat erősíti a dél-londoni származású dj-producer, TroyBoi, akit Diplo szerződtetett kiadójához, a Mad Decenthez. Olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint a Tinie Tempah, a Grandtheft és a Flosstradamus. Zenéjére nagy hatással volt a tap, a hiphop, a rap és az r'n'b is.



A fellépőik között korábban bejelentett Ákos, a Halott Pénz és a Tankcsapda mellett a fesztiválon koncertet adnak a Nagy-Szín-Pad tehetségmutató versenyzői, valamint a hazai könnyűzenei színtér színe-java. Köztük lesz az Amigod, Antonia Vai, az Apey & the Pea, a Bagossy Brothers Company, a Belau, a Blahalouisiana, ByeAlex és a Slepp, a Cloud9+, a Honeybeast, az Intim Torna Illegál, az Irie Maffia, a Jetlag, a Kelemen Kabátban, a Kiscsillag, a Kowalsky meg a Vega, a Lóci Játszik, Majka & Curtis, a Margaret Island, a Mary Popkids, az NB, a New Level Empire, a Péterfy Bori & Love Band, a Soulwave, a Supernem, a Szabó Balázs Bandája, a Biebers, a Wellhello és lesz NECC Party is.



A Strand showműsor keretében, hazai és nemzetközi sztárok közreműködésével már augusztus 21-én elindul, idén Zamárdiban tartják a Petőfi Zenei Díj gáláját. A díjátadót követően lép színpadra a 15 éves Punnany Massif, amelyet Sigala fellépése követ a színpadon.