Stohl András most árulta el, miért hagyta el Ancsikát

Megpróbálták megmenteni a kapcsolatukat, egy évig pszichológushoz is jártak, de végül úgy döntöttek, a színész elköltözik a közös otthonból. A közelben vett ki albérletet, hogy hetente háromszor továbbra is ő vihesse kétéves kisfiát, Andrist reggel a bölcsődébe, nyolcéves lányát, Franciskát pedig az iskola utáni tornára - olvasható a femina.hu -nA Best magazinban megjelent interjúra hivatkozva azt írják, hogy Stohl és a körülette élők is boldogtalanok voltak,a színész nem látott más megoldást, mint hogy kilépjen a kapcsolatból.

Most már biztos vagyok benne, hogy jól döntöttem, de nem volt könnyű. A pszichológusok szerint egy boldogtalan kapcsolatból, bármennyire is nehéz, ki kell lépni, mert ilyenkor az ember a vele együtt élőket is boldogtalanná teszi. Ezt kellett belátni és kibeszélni magunkból Ancsikával

- mondta a hetilapnak.