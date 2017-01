Stílusosan vitte vissza az elromlott hűtőt a temetkezési vállalkozó - videó

Rafael Laermonth, a Maidstone-i temetkezési vállalkozó 2015 óta vitatkozik az Argos nevű üzletlánccal.



79 éves édesanyja náluk vásárolt hűtője ugyanis többször is elromlott, tönkrement benne minden étel, ráadásul a helyette kapott hűtők is hibásak voltak.



A férfi megelégelte, és drasztikus lépésre szánta el magát: a hivatali autóval vitte vissza a hűtőt a boltba, és a szokásos körítésről sem feledkezett meg.



A bosszú bevált, azóta visszakapták a hűtő eredeti árát, és egy 100 fontos utalványt is.