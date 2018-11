Stan Lee halála előtt új szuperhős megalkotásán dolgozott - lányával ez volt az utolsó közös kedvencük

A TMZ.com celebportálnak nyilatkozva JC Lee - teljes nevén Joan Celia Lee - elmondta, hogy Dirt Man karaktere volt kettejük "utolsó titkos kis kedvence". Hozzátette, egész életében arra várt, hogy édesapjával közösen alkothasson meg egy karaktert.



Nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy milyen sorsot is szántak Dirt Mannek, de annyit elárult, reméli, hogy viszontláthatja a karaktert a mozivásznon.



Stan Lee, a Pókember, a Vasember és számos más legendás képregényszuperhős alkotója hétfőn hunyt el egy Los Angeles-i kórházban, ahova aznap mentő vitte be.



A Marvel Comics képregénykiadó nyugalmazott elnöke december 28-án töltötte volna be 96. életévét.