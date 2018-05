Sporthíradó hétköznap reggel hattól az M4 Sportcsatornán

Exkluzív sporttartalmakkal és a legfrissebb hírekkel várja a nézőket a Sporthíradó szerdától minden hétköznap reggel hattól nyolcig a nemzeti sportcsatornán.Négy Sporthíradóval várja a nézőket az M4 Sport minden hétköznap reggel hat és nyolc óra között. A négy hírblokkot egymás után tűzi műsorára a csatorna, amellyel az a célja, hogy a reggeli készülődés bármelyik szakaszában bekapcsolódhasson a néző és megtudhasson mindent, ami eddig történt és ezután történni fog a sport világában. Bár a négy hírműsor hasonlítani fog egymásra, apróbb részleteiben lesz eltérés, ahogy az a mai első adásban is történt: egyszer Hajdú B. Istvánt kapcsolták Madridból, majd Sárközy Júliát Rómából.Az első adásban a műsor készítői foglalkoztak a keddi Real Madrid – Bayern München BL-elődöntővel, felvezették a ma esti AS Roma – Liverpool összecsapást, akárcsak a Győr – Ferencváros női kézilabda szuperrangadót, és megszólaltatták a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitányát, Bíró Attilát is a csapat oroszországi világliga-mérkőzése után.A csütörtöki adásban szó lesz majd az előző esti AS Roma – Liverpool futballmérkőzés és a Győr – Ferencváros női kézilabda-mérkőzés eredményeiről illetve nagy hangsúlyt fektet a csatorna a hétvégi futballmérkőzések felvezetésére is.A sporthíreket minden reggel két műsorvezető hozza el az érdeklődőknek. A képernyőn a kor követelményeinek megfelelő vizuális effektek segítik a sportkedvelő nézőket a legfrissebb információk megismerésében. Az oldalsávban a legfontosabb európai labdarúgó és magyar csapatsport-bajnokságok állásairól, eredményeiről és a következő kiemelt közvetítéseinkről tájékozódhatnak, a képernyő alján pedig hírek és információk váltják egymást. A Sporthíradó célja, hogy bemutassa a magyar sport történéseit, figyelmet szentelve a nemzetközi sporteseményeknek is."Alkalmazkodunk a modern, felgyorsult világhoz. Az M4 Sport küldetésének megfelelően továbbra is hangsúlyosak lesznek a magyar sport történései, de a cél, hogy a nemzetközi eseményeket is megmutassuk. Nagyon bízunk benne, hogy ez az új, pörgős, informatív formátum tetszeni fog a nézőknek, akik minden reggel velünk ébrednek majd" – fogalmazott Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója.Az adások élőben követhetőek és felvételről is visszanézhetőek azweboldalon, de az élő adás az M4 Sport telefonos alkalmazás felhasználói számára is megtekinthető. Ezenkívül megtalálnak minket az M4 Sport hivatalos Instagram oldalán, az m4sportofficial-ön is.