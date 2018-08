Speciális diétának köszönheti új alakját Pataki Zita

A tiszta étkezés irányított diéta. Kapok porokat, amiből levest vagy pudingot készítek. De másfajta ételeket is, müzlit, nápolyit, kekszet, tésztát, palacsintát. Minden cukormentes, és tartalmazza a napi ásványi anyagot, valamint pluszvitaminokat. Már az utolsó fázisban vagyok, épp visszavezetjük a szénhidrátot az étkezésembe, szóval nem tart örökké. Nem sokkal drágább, mint amit egyébként is vennék, ráadásul soha nem tapasztaltam azt, hogy ennyire figyelnének rám. Nem éhezem, többet eszem, többször, és mégis fogyok. De úgy, hogy például az arcom nem esett be, szép arányosan megy le a felesleg