Spanyol múzeumoknak adja hétezer darabos gyűjteményét egy amerikai mecénás

"Kulturális robbanás" - így jellemezte Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha autonóm kormányának elnöke, hogy mit jelent a térség számára a multimilliomos műgyűjtő döntése.



Mint mondta, Toledo és Cuenca egyaránt az UNESCO világörökség része, ezért is választotta a két várost Roberto Polo, akinek révén a helyi múzeumok most bekerülhetnek a nagy nemzetközi múzeumok közé.



A várhatóan 2018 nyarától látható gyűjteményben szerepelnek mások mellett a német Max Ernst, a francia Henri-Edmond Cross, az amerikai Howard Mehring, a magyar Moholy-Nagy László, a német Karl Schmidt-Rottluff és a belga Paul Joostens munkái.



Mindezek közül néhányat a nagyközönség korábban a bilbaói Guggenheim és a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban láthatott.



A felajánlás tartalmazza Roberto Polo teljes könyvtárát is, amely "kincs" a kulturális örökség szempontjából - mondta Emiliano García-Page a bejelentésről szóló toledói sajtótájékoztatón.



A 66 éves mecénás, akinek neves galériája van Brüsszelben, régóta tervezte a gyűjtemény átruházását, és azért Spanyolországnak, mert szülei spanyolok voltak, Galíciából emigráltak Kubába, majd 1961-ben az Egyesült Államokba.



Roberto Polo elmondta: úgy véli, gyűjteménye űrt tölt be a spanyol múzeumi palettán, amelyen nagyon kis helyet foglalnak el a modern, kortárs például holland, német, vagy lengyel művészek munkáit bemutató kollekciók.



A gyűjtő nem tartja kizártnak, hogy a 15 év leteltével a kollekciót végleg a spanyol múzeumoknak adományozza.