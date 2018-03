SOS gyermekfaluban nevelkedett gyermekek nagykövete lett a külföldön legtöbbet foglalkoztatott magyar színésznő

Olyan gyerekeket keresünk, akik valamilyen művészeti területen tehetségesek, de nem csak őket érinti a program. Pályaorientációban, kommunikációban, önmenedzselésben és egyéb területeken is tanácsokkal látom el őket, előadásokat tartok nekik. A gyermekek a nevelőszülők részéről minden gondoskodást megkapnak, de bármilyen áldozatos munkát is végeznek, jól jön egy külső segítség, hogy higgyenek magukban. Tudom, hogy milyen, amikor az ember elindul a pályán és kap támogatást, akár csak szakmailag vagy lelkileg. Nagyon sokat számít, az én életemben is voltak meghatározó személyek, akik ha nincsenek, talán nem hiszek magamban eléggé és nem jutok el idáig"