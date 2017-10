Sorra jelennek meg a hollywoodi sztárok nyilatkozatai, melyben elítélik Harvey Weinstein filmmogult

A Harvey Weinsteinnel kapcsolatos gyalázatos hírek megdöbbentettek bennünket, akiknek munkájával büszkélkedett, és azokat, akiknek jó és elismerésre méltó ügyeit támogatta

Fotó: Getty Images

- fogalmazott a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep.Hozzátette: hősök azok a nők, akik felemelték a hangjukat, hogy Weinstein visszaéléseit leleplezzék.Streep azt követően szólalt meg az ügyben, hogy a The New York Timesban a múlt héten egy riportban több nő is megvádolta a The Weinstein Co. producervállalat társelnökét azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, amikor munkakapcsolatba kerültek vele.

A Weinstein Co. viszont vasárnap a napvilágra került ügyek miatt azonnali hatállyal elbocsátotta. Vádemelés azonban egyelőre nem történt a producer ellen.Streep, aki egyebek mellett A Vaslady című filmen dolgozott együtt Weinsteinnel, a Huffington Postnak nyilatkozva elmondta, hogy sokszor bosszantóan viselkedett, de a munkakapcsolatuk alatt nem volt vele tiszteletlen, és nem tudott arról, hogy a producer fiatal színésznőket hívott fel a hotelszobájába, ahol szexuálisan zaklatta őket.Ashley Judd és Rose McGowan színésznők is beszámoltak ilyen esetekről a The New York Timesnak. Judi Dench közleményét a BBC News idézte. A brit sztár ebben kijelentette: egyáltalán nem tudott ezekről a borzalmas dolgokról.Az Oscar-díjas színésznő ugyancsak dicsérettel illette azokat a nőket, akik ki mertek állni a nyilvánosság elé ebben az ügyben."Mindenkivel együtt érzek, aki elszenvedte és teljes szívemből támogatom azokat, akik megszólaltak" - fogalmazott.Emma Thompson brit színésznő kiemelte: nagyon is szükség van arra, hogy párbeszéd kezdődjön a nyilvánosság előtt a férfiak "ragadozó viselkedéséről", ami szerinte nemcsak a filmiparban, hanem mindenütt tapasztalható.Mark Ruffalo ugyancsak a Twitteren fakadt ki és "a hatalommal való undorító, szörnyűséges visszaélésnek" nevezte, amit Harvey Weinstein tett, egyúttal reményét fejezte ki, hogy végére lehet járni ezeknek a visszaéléseknek.