Sorra hódítja meg a lemezlistákat Andrea Bocelli

Andrea Bocelli Sí című albuma az amerikai lemezlisták élére került - derült ki a Billboard közleményéből.



Az olasz énekes korábban két albumával is második helyen végzett az amerikai albumok népszerűségi versenyében.



Honfitársa, Domenico Modugno az 1950-es években jutott fel az amerikai lemezlista élére Volare című dalával.



A múlt héten Bocelli a brit lemezlistát is meghódította, Olaszországban a hatodik helyet szerezte meg, Németországban pedig a 12. helyet.



Bocelli szeptember 22-én ünnepelte 66. születésnapját. A Decca Recordsnál megjelent Sí című lemezen 16 számot énekel. A CD legnépszerűbb dalai között szerepel a Fall On Me, amelyben húszéves fiával, Matteóval először énekel duettet.



A lemez producere Bob Ezrin (A fal), a dalszerző Tiziano Ferro volt.