Sorozatpremierekkel forradalmasítja a tavaszt az AXN

Március 15-én debütál a csatornán a Kékpróba (Rookie Blue) első évada, amelyben egy ötfős rendőrbrigád hétköznapjait kísérhetjük figyelemmel. A rendőrtanoncok az akadémiáról hirtelen a nagyvárosi rendőrélet sűrűjében találják magukat – ott, ahol a legkisebb hiba is az életükbe kerülhet. A díjnyertes Tassie Cameron csapata által fémjelzett kanadai krimisorozat a tengerentúlon már a hatodik évadánál tart.



Az sem fog csalódni, aki inkább a sci-fit szereti. Az AXN márciusban tűzi műsorára az Intelligence – A jövő ügynöke (Intelligence) című akciófilm-sorozatot is, amelynek főszereplője Gabriel Vaughn (Josh Holloway) egy csúcstechnológiával felszerelt hírszerző detektív, akinek speciális mikrochipet ültettek az agyába. Társával, a CyberCom amerikai adatvédelmi egységnek végzett munkájuk során terroristákkal, emberrablókkal és öngyilkos merénylőkkel kell felvenniük a harcot.



Los Angeles legjobb magánnyomozójáról szól A nagy fogás (The Catch), amelynek első évadát szintén márciustól vetíti az AXN. A krimisorozatban hamar kiderül, hogy még Alice Vaughan (Mireille Enos) is tévedhet. Amikor vőlegénye milliókat csal ki tőle, majd felszívódik, Alice bosszút esküszik és magánakcióba kezd – viszont nem ő az egyetlen, aki vadászik a férfira.



A Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot? (How to get away with murder) rajongói is örülhetnek, a népszerű krimisorozat a harmadik évad új részeivel folytatódik a csatornán. Az Oscar-díjas Viola Davis neves védőügyvéd professzorként egyetemi szemináriumán saját eseteit elemzi a diákjaival. A kurzus legjobbjait saját csapatába is beveszi dolgozni, akik évről évre egyre mélyebbre kerülnek a rejtélyes gyilkosságok útvesztőiben.



Az AXN márciusban nemcsak a sorozatbarátoknak, hanem a kultikus filmek kedvelőinek is tartogat izgalmas pillanatokat. Március 17-én és 18-án minimaratonban vetíti le A Skorpiókirály mindhárom részét, a következő hétvégén pedig kultikus premierekkel, a Múmia és a Végső állomás első és második részeivel várja a nézőket.



Kékpróba március 15-től minden hétköznap 18:00-kor, Intelligence – A jövő ügynöke március 15-től minden szerdán 21:00-kor, A nagy fogás március 15-től minden szerdán 22:00-kor és a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot 3. évadának új részei március 15-től minden szerdán 23:00-kor az AXN műsorán.