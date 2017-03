Sorozat készült Pablo Escobar bérgyilkosáról, aki politikus

Jhon Jairo Velasquez, alias Popeye Medellínben beszélt a terveiről a dpa-nak. A bérgyilkos hozzávetőleg 250 emberrel végzett és több ezer bűncselekmény elkövetésére adott utasítást. Több mint 23 évet töltött börtönben, de mert együttműködött a hatóságokkal a medellíni kartell üzelmeinek feltárásában, kiengedték. Az életéről szóló sorozatot áprilisban mutatja be a Netflix, amely Narcos címmel már Escobar történetét is feldolgozta.



Az 54 éves Popeye megosztja a kolumbiai közvéleményt. Medellín polgármestere, Federico Gutierrez például a bűnözés dicsőítésétől óvott vele kapcsolatban. Kolumbiában 2018-ban lesznek választások, és Popeye abban reménykedik, hogy a kormányzatnak a marxista gerillákkal kötött békemegállapodása révén törvénymódosítással lehetővé válik, hogy büntetett előéletűek is indulhassanak a választásokon. Ezt jelenleg csak különbíróság engedélyezheti, és csak az egykori gerilláknak.



Popeye amúgy éles bírálója Juan Manuel Santos kolumbiai elnöknek, a Nobel-békedíj kitüntetettjének, akit korruptnak tart. Az egykori bérgyilkos aktív a Twitter közösségi portálon, nem tesz lakatot a szájára, legutóbb épp a medellíni közbiztonsággal kapcsolatban osztotta meg véleményét. A gerillákkal kötött megállapodást nem tartja elég keménynek, és küzdeni akar a korrupció ellen. A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban pedig, amely egykor gazdaggá tette, az a javaslata, hogy legalizálják, mert csak így lehet megtörni az ördögi kört.



Popeye hangsúlyozta, hogy keresi a párbeszéd lehetőségét áldozataival, és vezekelt bűneiért. Támogatottsága mindenekelőtt Medellín korábban a kartell által támogatott szegénynegyedeiben van.akar lenni