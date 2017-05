Sörényes hangyász született a Nyíregyházi Állatparkban

A kis hangyász 180 napi vemhesség után született, a kéthetes kölyköt már láthatja a nagyközönség a park Viktória-házában - közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark szóvivője az MTI-vel szerdán. Színezete ugyanolyan, mint az ivarérett állaté, így anyja hátába "olvadva" kiválóan el tudna rejtőzni a természetben a ragadozókkal szemben.A három éve Nyíregyházán élő sörényes hangyász tenyészpár, az ötéves Manka és a négyéves Marvin dán állatkertekből érkezett egy tenyészprogram keretében. A párnak ez a második kölyke, 2015-ben jött a világra az idősebbik, amely hamarosan az Európai Fajmegőrzési Program keretében egy cseh állatkertbe kerül.A sörényes hangyász államalkotó rovarokkal táplálkozik, teste is ehhez alkalmazkodott. Megnyúlt állkapcsában nincsenek fogak, helyette hosszú, villámgyors nyelvével kapja el a termeszeket, percenként akár 150 rovart is tud zsákmányolni. Ráadásul nyelvét kis tüskék borítják és akár 60 centiméter mélyre is be tud hatolni a hangyajáratokba.A különleges étrendhez nemcsak rágó és emésztőszervei módosultak, hanem anyagcseréjének sebessége és a mozgása is. Gyomra például nem termel sósavat, a táplálék lebontásában az elfogyasztott hangyák testének hangyasavtartalma segíti.Mellső lábain 5-5 ujja van. A második és a harmadik ujjon erős karmok nőttek, amelyek segítségével könnyen feltépi a termeszvárak akár betonkeménységű falát is. A karom védekezésre is szolgál, ha az állat veszélyben érzi magát, hátsó lábaira áll, s a mellső lábain lévő 10 centiméter hosszú karmaival csapkod a támadója felé.Az is előfordul, hogy magához szorítja és összeroppantja ellenfelét.