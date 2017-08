Som Balogh Edina: a táskámban rúzs helyett ma már pelenka van

Mindenki ismeri a titokzatos női táskákat, amelyek közelébe a férfiak inkább ne is merészkedjenek, és amelyeket bármennyire is telepakoltunk, mindig akad egy kis hely a "legfontosabb" dolgok számára. Ahogy a nők általában, Som Balogh Edina sem bíz semmit a véletlenre. Azonban mióta édesanya lett, a táskájába is egészen más dolgok kerülnek, mint korábban.

Játszószőnyeg, kissapka, pelenkázó szett, mindenféle színes játék: az anyukák titkos fegyvertára, ami nélkül egy lépést sem tesznek. Nem is csoda, hisz egy kisgyerekkel bármelyik pillanatban előfordulhat egy véletlen baleset, amikor indulhat az újratervezés, és olyankor bizony jó, ha kéznél van néhány fontos kellék. Arról nem is beszélve, ha hosszabb útra készül az ember.

- Sokféle táskám van, de amióta a gyerekek megszülettek a praktikumot is szem előtt tartom. Persze nekem nem gond bármekkora bőröndöt telepakolni, viszont a táskámban rúzs helyett ma már leginkább pelenka van - kezdte viccelődve Som Balogh Edina.

- Képes vagyok bármit elárasztani a gyerekek holmijaival, hisz sosem tudhatjuk, mire lesz szükség. Könnyedén összeszedek annyi dolgot egy napra is, mint amikor egy hosszú hétvégére megyünk például a Balatonra. Bármikor előfordulhatnak kisebb-nagyobb balesetek, ezért mindig van náluk egy jó adag váltásruha, pléd, de például a Sudocrem nedves törlőkendő és popsikrém sem maradhat otthon soha. Liliék szórakoztatásához pedig természetesen a kedvenc játékaik is ott lapulnak a táskában vagy a babakocsiban. Noel már nagyfiú, sokat segít nekem a húga körüli teendőkben, így például, ha kocsiban utazunk, és a kicsi kezdi elveszíteni a türelmét, mindig le tudja kötni valamivel. Már most látom köztük a cinkosságot, és imádom, hogy Noel ennyire komolyan veszi a nagytestvér szerepet - tette hozzá Edina.Érdemes tehát mindenre felkészülni, és ha talán időnként túlzásnak is tűnhet a kitömött táska, mindig ott lesz a megnyugtató tudat, hogy nagy eséllyel nem érhet különösebb meglepetés.