Sok kicsi sokra megy: apróval fizetett álmai kocsijáért - 10 órán át számolták a pénzt

Egy buszsofőrként dolgozó férfi közel egy tonnányi aprópénzzel állított be a közelmúltban egy kínai BMW-márkakereskedésbe, hogy megvegye álmai autóját - írta meg a Bors A férfi - aki évekig gyűjtögette otthonában az aprót - a vásárlás előtt pár barátjával négy teljes napig számolta, hogy elegendő összeg gyűlt-e össze, majd a 150 ezer érmét - ami egyébként több mint 900 kilogrammot nyomott - egy pickup platóján vitte a kereskedésbe.Az autókereskedésben nem akartak ennyi időt szánni az üzletre, így hívtak némi segítséget. 11 banki alkalmazott egy érmeszámláló géppel felszerelkezve így is tíz teljes órán keresztül dolgozott, ám szerencsére hiánytalanul megvolt a kocsihoz szükséges 480 000 jüan (több mint 19 millió forint) - így végül az aprógyűjtögető buszsofőr új verdával (no meg egy egész netet bejáró történettel) távozhatott.