Sok idő kellett Peller Mariann-nak, hogy megbékéljen az orrával

Alig van olyan nő, aki maradéktalanul elégedett lenne a testével. Peller Mariann-nak 33 éves korára sikerült elfogadnia nem szokványos méretű orrát, és mindenkit így buzdít: a legszebb a természetes!– Szerencsém van, mert gyerekkoromban nem csúfoltak az orrom miatt, így igazából nekem sem tűnt fel, hogy mekkora. Hu­szonöt évesen szem­besültem vele először, hogy mások nagynak láthatják az orromat. Egy interjú közben épp egy újságíró kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá, hogy a hátam mögött mindenki arról pusmog, milyen hatalmas – mesélte a Borsnak műsorvezető, akit ha addig nem is, a beszólás után már ko­molyan foglalkoztatta szaglószervének mé­­rete.

– Nem mondom, nehéz volt az után kilépni a nagyközönség elé. Azon gon­dolkodtam, hogy tényleg aszerint ítélnek meg, amit először látnak belőlem? Ráadásul egy olyan dolog miatt, amiről nem tehetek? – folytatta a műsorvezető, aki mostanra lát­­ta be, teljesen értelmetlen ilyesmivel foglalkozni.– Szeretem a nagy orrom! Szeretem az extra méretét, nem változtatnék rajta semmi pénzért. Én et­től az extrától va­gyok egyedi – vallja ma ne­vetve Mariann, aki azért azokat is megérti, akik esetleg plasztikai sebész segítségével tökéletesednek.– Teljesen érthető az is, aki a teste módosításával kíván szebb lenni, de az az igazi hős, aki nem akar az elvárásoknak megfelelni, és mer egyedi lenni – mondta Mariann.