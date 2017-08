Sok hölgy csábul el a nyaralása alatt egy kis flörtre, vagy többre

A kép illusztráció: jelenet a Flirting with Forty filmből

Egy új tanulmány szerint a nyári munkákat végzők a legvonzóbbak a nyaralásukat töltő hölgyek számára. VictoriaMilan által végzett kutatás keretében 20 országból származó, 8207 olyan aktív női felhasználó titkos naplójába lesett be, akik a nyaralásuk során viszonyba bonyolódtak az adott nyaralóhely különböző alkalmazottjával.Sharm El Sheikh, Tunézia, Andalúzia, Törökország, a Görög-szigetek és Kuba ismert hotspotok a vonzó, bájos, aranylóan napbarnított és fitt testalkatú személyzetet illetőleg.Egy masszázs mindig vonzó nyaraláskor, ahogy egybensőséges érintésétől élvezetes élményben lehet része bárkinek. A világi nők 22%-a nyilatkozta azt, hogy az ilyen nyaralásos masszázsok alkalmával többhöz is hozzájutottak már, mint csak relaxációhoz.Amikor egy férfi mindent ismer a környéken és be tud jutni az összes titkos és szent helyre, nagyon vonzóvá válhat a nők számára. Éppen ezért a hivatalos18 %-a a színfalak mögötti idegenvezetést is vállal a begerjedt hölgyeknek a nyaralásuk alatt.A nyaralóhelyeken dolgozó, mint pl. énekesek, zenészek és animátorok, azok az emberek, akik energiával töltik fel a vendégeket, gondoskodnak arról, hogy jól érezzék magukat és időnként ennek érdekében még a kötelességeik korlátait is túl lépik. A nyaralók 16%-a kért már belépőt a színfalak mögé a szórakoztató személyzettől és sikeresen meg is kapták azt.

A fitt és napbarnítottés szexissikeresek abban, hogy magukra irányítsák a figyelmet. A flörtölő női nyaralók 13%-a állítja azt, hogy elcsábítottak és ágyba bújtak egy szolgálaton kívüli úszómesterrel vagy szörfoktatóval.és házigazdák azok az emberek, akiket ismernünk kell, és meg kell közelítenünk, hiszen ők azok, akik segítenek nekünk bejutni a szórakozóhelyekre. 11%-a az olyan hölgyeknek, akik tombolták már ki magukat a nyaralásuk alatt állítják, hogy nem csak bejutottak a VIP területre, hanem egy italnál több is a kezükbe került; azaz szeretkeztek a klub promóterrel vagy házigazdával.A bevásárlás-terápia nyugtató és szórakoztató élmény a nyaralás alatt, és a szuvenírboltok tele vannak olyan dolgokkal, amikre a hölgyeknek szüksége van. Beleértve ebbe ais, aki - minden 10. nyaraló démonból egy szerint - megteszi a plusz kört, hogy a hölgy élvezhesse az egyet fizet kettőt kap terápiát.nagy helyismerettel rendelkeznek, barátságosak és mindig készek egy beszélgetésre, örömmel ajánlanak útmutatást, és a nők 5%-a mondja azt, hogy győzték már meg sofőrök őket a nyaralás alatt arról, hogy másfajta utazásban is részük legyen.A szállodaigondoskodik arról, hogy a vendégek biztonságban érezzék magukat és néhányuk rávehető arra is, hogy munkaidőn kívül személyi testőrként viselkedjen és a hangulat máris a tetőfokára hág. A nők 2%-a mondja azt, hogy nyaralásuk alatt csempésztek már be biztonsági őröket szexis helyzetekbe.Az ahogy amegragadják a koktélkeverőket és amegfeszítik izmaikat, mikor elviszik a tányérokat az asztalokról már sok életerős hölgynek keltette fel a nyaralása alatt az érdeklődését. A nők 3%-a mondja azt, hogy megízlelt egy utolsó lefekvés előtti italt: azaz ágyba bújt egy bártenderrel vagy pincérrel az adott nyaralóhelyen, ahol megszállt.„Az úgynevezett „csajos kirándulás" az igazi kísértés egy félrelépésre. A meleg idő kevesebb ruhát jelent és azzal, hogy a férj vagy partner nincs jelen, alacsonyabb a kockázat arra, hogy lefüleljék őket miközben flörtölnek vagy egy nyári kalandba bonyolódnak a vonzó és segítőkész személyzettel, akik a nyaralóhelyükön dolgoznak.

Mindenképpen vigye el feleségét olyan helyekre, ahol folynak a koktélok, és ahol szexis pultosok, fitt, napbarnított szörftanárok és érzéki masszőrök vannak -, de győződjön meg arról, hogy ön az a férfi, akivel minden éjjel ágyba bújik és így fantáziái valósággá válhatnak

- mondja Vedal úr."A következő 20 országból származó nők állítják azt, hogy a vakáción aludtak már együtt a nyári munkásokkal: Egyesült Államok, Kanada, Egyesült Királyság. Dél-Afrika. Írország. Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia. Belgium, Norvégia. Dánia, Svédország, Finnország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Svájc, Spanyolország és Ausztria.Masszőrök: 22%Idegenvezetők: 18%Szórakoztató személyzet: 16%Úszómesterek és szörftanárok: 13%Klub promóterek/házigazdák: 11%Szuvenírárusok: 10%Taxisok: 5%Pincérek és pultosok: 3%Biztonsági személyzet: 2%