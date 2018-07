"Soha nem láttam ehhez foghatót" - elképesztő kincsre bukkant a folyóban hasaló könnyűbúvár

Ötvenezer font értékű, hatalmas aranyrögre bukkantak egy skóciai folyóban. A 85,7 grammos fogás csütörtöki hírek szerint ötszáz éve a legnagyobb az Egyesült Királyságban. A lelőhelyet titokban tartják, nehogy aranyásók árasszák el a környéket.



A Douglas Nugget nevű, golflabda nagyságú rögöt két éve találták, de egészen eddig titokban tartották. Egy negyvenes éveiben járó könnyűbúvár bukkant rá, miután órákig hasalt a folyóban. A névtelenséget kérő férfi hobbiból több mint 20 éve keres aranyat. Amikor a rekordméretű fogásra lelt, először azt hitte, csupán egy 5-7 grammos követ lát. Csak akkor lett világos számára, hogy mekkora kincset talált, amikor kiemelte a rögöt a folyó medréből. "Kiugrottam a vízből, és azt kiabáltam: bingó!" - idézte őt a The Daily Telegraph című lap. Mint mondta, barátjával együtt, aki segítségére volt, alig hittek a szemüknek. "Soha nem láttam ehhez foghatót".



Mint mondta, nem tudta, mihez kezdjen a páratlan kinccsel, azóta is egy széfben őrzi. Előfordulhat, hogy a királyi birtokokat, kereskedelmi ingatlanokat és egyéb befektetéseket kezelő független holding, a Crown Estate igényt tarthat a pénzre, ha eladja. A törvény szerint ugyanis az arany és az ezüst uralkodói monopóliumnak számít, így a legtöbb esetben a koronát illeti. A kincsvadászoknak éppen ezért kell engedélyt kérniük a holdingtól, hogy megtarthassák az általuk talált aranyat. Ebben az esetben nem tudni, hogy a férfi folyamodott-e engedélyért.



Az aranyrög értékét legkevesebb 50 ezer fontra (18,2 millió forint) becsülik, tekintettel azonban arra, hogy ritkább, mint egy Fabergé-tojás vagy egy Aston Martin autó, könnyen lehet, hogy jóval magasabb árat is megadnának érte. Aranymosók azonban remélik, hogy múzeumba kerül. "Rendkívül különleges darab, a Skót Nemzeti Múzeumban a helye" - mondta Leon Kirk szakértő a The Times című lap szerint.



Skóciában három úgynevezett aranyövet tartanak számon: egyet Galloway, egyet Perthshire, egyet pedig Sutherland vidékén. A Skóciában fellelhető arany nagy része kiváló, hozzávetőleg 22 karát minőségű - mondta Leon Kirk. Az pedig, hogy nem bányásszák, még ritkábbá és értékesebbé teszi.



Az aranymosás egyre népszerűbb Nagy-Britanniában, a közelmúltban Gallowayben, Wanlockhead környékén rendezett brit és skót aranymosó bajnokságon százak indultak. 2016-ban találtak egy 97 grammos rögöt Walesben, de kiderült róla, hogy valójában Ausztráliából, egy az Ír-tengeren szerencsétlenül járt hajóról származik. Brit vizekben legutóbb 1808-ban, Cornwallban találtak egy 59 grammos aranyrögöt.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)