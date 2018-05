Sminktetoválást szeretne? Ezek a leggyakoribb hibák, erre figyeljen a szakember kiválasztásánál!

Magyarországon robbanásszerűen nő a sminktetoválással foglalkozó szalonok száma, de egy elrontott munka az önbizalmat is rombolja, ráadásul egy lézeres eltávolítás rendkívül drága tud lenni. De mire kell figyelni a szakember kiválasztásánál és mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövetnek? Patkós Alexandra Arcművész adott választ a kérdésekre.



A mai rohanó világban kortól és családi állapottól függetlenül kevés idejük van magukkal foglalkozni a nőknek. Egy előnyösen megválasztott és szépen elkészített sminktetoválás éppen ezért jelentősen megkönnyíti a reggeli készülődést és minden helyzetben biztonságot ad.



A sminktetoválásra ennek okán egyre nagyobb kereslet van, egyre több kozmetikus tanulja meg különböző képzéseken és változó színvonalú oktatásokon. Ha a vendégek nem elég figyelmesek, sajnos kellemetlen meglepetésekben is lehet részük.



– Sokszor az olcsó a drága, hiszen egy rossz döntéssel a bőrünket visszük a vásárra. Gyanús jel lehet, ha a tetoválással kezdik a munkát, és nem az előrajzolással, vagy ha pár perc alatt megrajzolják a formát. Előfordulhat, hogy a szalon igénytelen, koszos, és hogy nem steril eszközökkel dolgoznak. Kibírhatatlan fájdalmat nem érezhetünk tetoválás közben, és az sincs rendben,ha túl hamar, akár már másnapra kapunk időpontot – magyarázta Patkós Alexandra, aki elmondta: a profi sminktetováló szakembereknek hetekre, de akár hónapokra előre tele van a naptára.



Az Arcművész azt is elmondta, azért is fontos, hogy jó szakembert válasszunk, mert az arcunkat mindig, minden helyzetben látjuk, és senki nem szeretne reggel egy hibás döntésével szembesülni.



Patkós Alexandra úgy véli, egy elrontott munka az önbizalmat is rombolja, arról nem is beszélve, hogy egy lézeres eltávolítás akár 15 ezer forintba is kerülhet alkalmanként, és sokszor 4-5 alkalomra is szükség van a kívánt eredmény eléréséhez.



– És akkor még nem említettük az idegeskedést, az ezzel eltöltött időt és a gyógyulási időszak okozta kellemetlenségeket. Előfordul, hogy egy olcsó helyen elrontják a sminktetoválást, mi lézerezzük, majd elkészítjük szépre, előnyösre, természetesre. Összesen azonban a hibás választás miatt a mi árunk többszörösébe is kerülhet a végeredmény – tette hozzá a sminktetováló szakértő.



Mivel a sminktetoválás már több mint 20-30 éves múltra tekint vissza, megjelent a retro stílus is. Ezek nagy része satíros szemöldök, amely mostanra kikékült, kivörösödött, színt vesztette, nem megfelelő formájú és a hatása sem természetes. Az ajkat nem satírozták, hanem kontúrozták, tehát körbe van rajzolva.



Ha elrontott satírt látunk, akkor tipikus hiba, hogy rés van a kontúr és a satír között, vagy a nem megfelelő, vagy egyáltalán nem megtervezett és előrajzolt munkák esetében az aszimmetria is nagyon látványos szokott lenni.