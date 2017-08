Sminkelés tükör nélkül? Teljes élet látássérültként - Videó

Hazánkban több mint 218 000 [1] látássérült ember él, akik a mindennapi feladatokat a látásuk teljes vagy részleges hiányában teljesítik. Igaz, a fogyatékosságuk korlátozza őket, de a látássérültek is szeretnek adni magukra, törődni a külsejükkel, és adott esetben sminket használni, csakúgy, mint látó társaik.Nincs ezzel másként Lengyel Zsófi látássérült, válogatott parasportoló és kommunikációs szakember sem. Az AVON, a nők vállalataként legújabb és teljesen egyedülálló kezdeményezésében látássérült hölgyeknek igyekszik segítséget nyújtani, hogy ők is magabiztosan sminkelhessenek, hiszen a szépség mindenkié.Egy nő életében a külsejével való törődés fontos szerepet játszik a mindennapokban, még akkor is, ha homályosan, vagy akár egyáltalán nem látja önmagát viszont a tükörben. Lengyel Zsófi arra törekszik, hogy látássérültként is próbálja kihozni az életében mindenből a legjobbat, legyen szó sportról, munkáról vagy akár a sminkelésről.Szembetegsége kisgyermekként derült ki és folyamatosan romlott. Sportoló pályafutását gyengénlátóként kezdte, majd állapotának romlása miatt ma már aliglátóként versenyzik. Az elmúlt évek alatt magyar bajnok lett atlétikában, paratriatlonban és parakerékpárban is, továbbá számos nemzetközi eredménnyel is büszkélkedhet. Emellett a székesfehérvári önkormányzatnál kommunikációs szakemberként, tanácsadóként dolgozik többek között a fogyatékossággal élők társadalmi elfogadásáért.

A látásom fokozatos elvesztése kapcsán a szüleim úgy neveltek és arra tanítottak, hogy fogadjam el az állapotomat és kezeljem természetesen. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nekik köszönhetően valóban normális életet tudok élni és olyan dolgokról sem kell lemondanom, mint például a sminkelés. Sokan furcsállják, hogy látássérültként magas sarkút hordok, vagy hogy olykor sminket is használok a hétköznapokon, de hát nőként számomra is fontosak ezek a dolgok. Sokat kísérleteztem és gyakoroltam, míg végül kitapasztaltam, hogy mely sminktermékekkel tudok a legjobban dolgozni, vagy, hogy hogyan vihetem fel azokat a lehető legprecízebb módon a látásom használata nélkül. Ezeket a tapasztalatokat szeretném most megosztani sorstársaimmal és remélem, sminkvideómmal motiválni tudom őket, hogy megvalósítsák az álmaikat és merjenek olyan dolgokba is belevágni, amelyek elsőre lehetetlennek tűnnek

– mesélte el a videója kapcsán Lengyel Zsófi.„Zsófi kitartása és elszántsága mindenki számára követendő példa. Pályafutását, sikereit nézve azt gondolom, Zsófi egy igazi példakép lehet nőtársai számára, legyenek ők látók vagy épp nem látók. Nagyon örültünk a közös munkának, mert a nők vállalataként célunk, hogy minden nőt támogassunk az önmegvalósításban és abban, hogy magabiztosnak, sikeresnek, szépnek érezhessék magukat.Kezdeményezésünk magyarországi viszonylatban egyedülálló, ráadásul mi is azt tapasztaljuk, hogy a látássérült hölgyek részéről megvan az igény a sminkelés fortélyainak megtanulására, csak sokszor elsőre lehetetlennek tűnik ez a vállalkozás.Zsófi is így kezdte, de tapasztalatait most összegyűjtötte és a legújabb AVON Szépségműhely videóban bemutatja, hogyan lehet látássérültként is tökéletes sminket készíteni. Számos praktikát, trükköt mutat be a videóban, amelyekről talán mi látók nem is gondolnánk, hogy mennyire lényegesek, például, hogy hogyan lehet egyenletesen eloszlatni az alapozót anélkül, hogy látnánk magunkat vagy, hogy milyen szempillaspirált válasszunk, amelynek a kialakítása segíti a felvitelt tükör nélkül is.Mivel a megfelelő termékeket megtalálni nem egyszerű - számít az árnyalat, a kialakítás, még a spirál keféjének esetleges görbülete is - Zsófival és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Egyesületével közösen kialakítottunk egy speciális sminkcsomagot a videóban is felhasznált termékekből, illetve létrehoztunk egy látássérülteknek szóló aloldalt (www.avonanokert.hu/sminklatasserulteknek) is, ahonnan nehézségek nélkül meg tudják azt rendelni" – nyilatkozta az együttműködésről Végh-Kósa Anita, az AVON PR és Digitális vezetője.