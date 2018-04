Skinheadeknek adott történelemórát Kovács András Péter

Isten mint kapkodó szaki, a magyar történelemmel sarokba szorított skinheadek, rock&roll arc Petőfi és Schobert Norbi mint a modernkori forradalom eszköze – Kovács András Péter számára semmi sem tabu. A Comedy Club új évadának első estje az aktuálpolitikát sem kíméli, de megoldást kaphatunk az örök férfi-női konfliktus kérdéseire és a gyereknevelés olykor horrorfilmbe forduló dilemmáira is. A Vihar a biliben első része április 20-án látható a Comedy Centralon.Vadonatúj műsorral tér vissza a képernyőre a stand-up hazai nagyágyúit egyesítő Comedy Club. Az április 20-án startoló harmadik évadban többek között Hadházi László, Litkai Gergely, Felméri Péter, Kertész Ricsi, Ráskó Eszter és Kormos Anett veszi célba kíméletlenül a legaktuálisabb témákat és a legnagyobb tabukat.Kovács András Péter szezonindító Vihar a biliben című estjének első részében mindennapi konfliktusainkat veszi górcső alá, de az agresszív limuzinsofőrök mellett az egyház, a családi tűzhely és nemzeti kincsünk, a büszke rasszizmus is megkapja a magáét.– Tény, hogy nem kerülöm ki az érzékeny, megosztó témákat, de igyekeztem minden kérdésben olyan álláspontot elfoglalni, ami a pro vagy kontra érvek felett áll, és amiben az ellentétes nézőpontot képviselők is megtalálják a maguk igazságát. Közel másfél éve mutattam be a Vihar a bilibent, és a közönség sokszínűsége ellenére egyöntetűen tetszett az embereknek, a visszajelzések szerint számos témában fején találtam a szöget. Kiderült, hogy néhány dolgot túlmagyaráztam: vékony a jég aközött, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik – én néhol átcsúsztam az utóbbiba. Ezeket a részeket le kellett egyszerűsítenem, de azt hiszem, az anyag most már kellően közérthető és vicces ahhoz, hogy a nézőknek lehetőséget nyújtson a gondolkodásra, és arra, hogy mindenki kialakíthassa a saját álláspontját a felvetett témákkal kapcsolatban – mondta a Karinthy-gyűrűs humorista.Péntek este Kovács András Pétertől megtudhatjuk, hogy hogyan állapíthatjuk meg Isten nemét, miért lesz Grimm-mese a rendelőlátogatásból, milyen kalandok érhetnek egy negyvenes apukát a Szigeten, és hogyan fegyverezhetünk le hat skinheadet a mohácsi vész segítségével?