Sheldon és a medúzák?! - 10 dolog, amit nem tudtál az Agymenőkről

Mindenki kedvenc zsenijei vadonatúj epizódokkal térnek vissza a Comedy Central műsorára. A 10. évad a szitkomhoz hű drámával és olyan konfliktusokkal tér vissza a képernyőre, amelyeket megint csak a tudomány oldhat meg... Az Agymenők február 8-án 21.00-kor duplaepizóddal jelentkezik a Viacom magyar humorcsatornáján. A jubileumi évad alkalmával íme 10 titok a sorozat kulisszái mögül.



1. A tévé varázsa



Sheldonék házi edzőterme, azaz a kedvenc négy emeletünk a valóságban egyetlen díszletben játszódik, amit minden szinthez újra és újra átalakítanak, hogy ne legyen túl feltűnő. De megsúgjuk, hogy ugyanezen az alapon működik például Raj és Bernadették apartmanja is.



2. Igazi egyenletek!



David Saltzberg, fizika és csillagászat professzor a felvételek előtt ellenőrzi, hogy minden rendben van-e kedvenceink soraival, és jó tanárhoz méltóan a táblákra felfirkált egyenleteket is kijavítja.



3. Árulkodó színek



Sheldonon nem mindig könnyű kiigazodni, de a Zöld Lámpás logóval ellátott felsői megkönnyítik a dolgunkat. Amikor a pirosat viseli, a jelenet végére nagy eséllyel dühös lesz, de ugyanígy szimbolizálja a kék felsője a reményt, az indigó pedig a szenvedélyt és így tovább… Amy vajon tud erről?!



4. Igazi tudós a stábban?!



Az Amy Farrah Fowler-t alakító színésznő a sorozat indulásával egy időben, a való életben is letette neurológiai doktoriját. Éppen ez vezetett ahhoz, hogy karaktere is ezen a területen helyezkedett el.



5. Raj szerelme lett volna Amy?



Mayim Bialik a harmadik évad végén lett Amy, akit eredetileg Kate Minucci játszott volna. A színész- énekesnő végül Raj félénk barátnőjeként, Lucy-ként csatlakozott a stábhoz.



6. Jim Parsons eltévedt?!



A Sheldon karakterét játszó színész 2014-ben egy esti műsorban elárulta, hogy amikor az ügynöke felhívta, nem értette, miért volt annyira lelkes, mert azt hitte, hogy egy játék show meghallgatására hívták be.



7. Ők a világ legjobban fizetett tévés színészei



Jim Parsons idén újra a világ legjobban fizetett tévés színésze lett. Kaley Cuoco (Penny) tavaly még osztozott a dobogó legfelső fokán Sofia Vegarával, idén 24,5 millió dollárjával a második helyre csúszott a Forbes listáján.



8. Sokan irigyek a sikerre...



A fehéroroszoknál "The Theorists" néven futott egy nagyon hasonló szitkom. Bár állítólag a Sheldon, Leo, Hovart és Raj életét feldolgozó producerek nem tudtak az eredeti verzióról, a színészek azonnal felmondtak, amint meghallották a hírt, így jogi intézkedések nélkül is leállt a show.



9. Bukdácsoló indulás?



Ugyan a pitch sikeresnek bizonyult, az első pilot mégsem nyerte el a csatorna tetszését. A második próbálkozásban viszont már az általunk is ismert koncepció váltotta fel az eredeti 2 fiú-2 lány felállást - és ehhez a részhez íratták meg a népszerű főcímdalt is.



10. Bazinga méhecske és medúza



2011-ben Lisa-ann Gershwin tengerbiológus Sheldon jelmondata után nevezte el az újonnan felfedezett medúza fajt, 2013-ban pedig egy új méh faj nevét inspirálta a „Bazinga" kifejezés. Csak így tovább, Sheldon!



Agymenők 10. évad premier duplaepizóddal február 8-án 21.00-kor a Comedy Centralon!