Shane Tusupra hajaz Hosszú Katinka partnere - fotók

Fotó: MTI

fotó: BorsOnline

A kazanyi Világkupán villantotta meg új haját a Hosszú Katinka úszóklubjának színeiben két bronzérmet nyert Dudás Dániel. Róla állította azt az edző-férj a májusi szakításukkor, hogy vele csalta meg őt a háromszoros olimpiai bajnok Iron Lady – és az uszodai pletykák szerint, bár nem vállalják fel kapcsolatukat, továbbra is szikrázik köztük a levegő. A korábbi hírek szerint ugyanis Dudás sokkal gyengédebb, kedvesebben bánik Hosszúval, így nagyban különbözik az ame­rikaitól. - írja a BorsOnline Az új frizurája viszont nagyon is hasonlít Shane bő egy évvel ezelőtt viselt, oldalt felnyírt, felül hosszúra hagyott, kissé kócos hajához. Annyi különbséggel, hogy Dudás szőke és picit göndörebb is.– Nem gondolom, hogy az új pár tudatosan szeretne úgy kinézni, mint partnerének az exe, mert minden egyes alkalommal, amikor tükörbe néz, ő jutna az eszébe. Sokkal valószínűbb, hogy Katinkának tetszik ez a stílusú frizura, vagy pedig egy olyan divatról van szó, amit a férfiak nagy része kedvel – mondta a Borsnak Hevesi Kriszta szexuálpszichológus.Zsidró Tamás mesterfodrász is azt vallja, itt aligha szándékosságról van szó, inkább ha­sonló divatot követnek.– Vannak hajviseletek, amelyek az adott korban nagyon kedveltek, ezzel a frizurával is ez a helyzet. A magyar férfiak mintegy 40 százaléka így nyíratja mostanában magát – mondta a szakértő, hozzátéve, ráadásul ez a fajta haj ideális az úszóknak, egyfelől praktikus, nem zavarja őket mozgás közben, másfelől jól is mutat.– Nem gondolnám, hogy Dudás tudatosan akart úgy kinézni, mint Shane Tusup – szögezte le.Ettől még igaz: sikerült rá emlékeztetnie...