Sebestyén Balázsékhoz is elért a Fidget Spinner őrület

A nyugati világ legnagyobb áruházának számító Amazon játékszekciójában jelenleg az eladási top 20-as listán 18 helyet foglalnak el a különféle verziói.

A YouTube-on több mint négymillió videót találunk fidget spinnerekről, a legnépszerűbbek tízmilliós nézettség felett teljesítenek. És ez 99 százalékban az elmúlt egy-másfél hónap termése.

Az amerikai általános iskolákban (ez a korosztály a játék fő célcsoportja) sorra tiltják be a spinnert a tanárok nyomására.

Balázs azt gondolta, most hőssé válhat a gyereke szemében, aztán jött a szomorú valóság.A műsorvezető, most a hallgatóit kéri, hogy valaki küldjön neki egyet, amit hazavihet a gyereknek.Hogy mi ez az új dili ami Amerikát már meghódította és már az egész világon gyűjti a rajongóit?Egy darab, általában egy háromágú műanyagdarab csapágyas görgőkkel.Az ember a két ujja közé fogja, megpörgeti, aztán lehet vele trükközni, egy ujjon egyensúlyozni, vagy csak bámulni, ahogy pörög - foglalta össze a lényeget az Index újságírója.Ennyit tud.A játék népszerűségét az is mutatja, hogy jelenleg a témában legnépszerűbb videó pont azt mutatja be, hogyan lehet DIY módszerrel, otthon elkészíteni egy ilyen pörgettyűt.Már több mint 25 millióan nézték meg.Az Index összegyűjtött néhány meglepő adatot a játékkal kapcsolatban:A lap arról is bászámolt, hogy a divathullámra nagyon hamar felugró Almar Sales amerikai játéknagyker vezetője a New York Postnak azt nyilatkozta, a cég ötvenéves fennállásának legnagyobb sikere a fidget spinner, csak áprilisban 20 milliót terítettek belőle játékboltokban (pedig a trend igazából csak májusban robbant be).A készletek úgy fogynak, hogy kénytelenek kínai gyártóktól légi szállítással rendelni az utánpótlást, ötszörös áron, mert a hagyományos, teherhajós megoldással nem lennének képesek lépést tartani a kereslettel.A lap azt írja, hogy május második felében kezdtek rákeresni pornóoldalakon a játékra.A Pornhub felnőttvideós oldal a saját statisztikája szerint az elmúlt 10 napban 2,5 millió keresést regisztrált a fidget spinner kifejezésre.A találatok nagy része abszolút pornómentes vicc, de azért akadnak a videókon elsődleges és másodlagos nemi jellegeken pörgetett spinnerek is - számolt be a lap arról, hogy miket dobott fel nekik a keresés eredményeképp a net.