Sebestyén Balázs visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a TV2-től, mégis visszautasította

Egyebek mellett beszélt a félte őrzött magánéletéről, házasságáról is. „A házasság nagyon nagy meló. Olyan, mint egy gyerek, rengeteg energiát kell belefektetni. Hullámvölgyek vannak benne, mélységek és magasságok váltogatják egymást". Vannak vitáik feleségével, Vikivel, és „állandó meló", hogy életben tartsák a házasságukat, de Viki nagyon jó feleség, és jól kezeli Balázst - írja a BorsOnline Édesapjával sokáig nagyon rossz kapcsolatban volt miután elvált édesanyjától és otthagyta őket, de aztán rájött „túlságosan rövid az élet, hogy haragban legyünk bárkivel." Ráadásul a gyerekei is kaptak így egy nagypapát, aminek nagyon örülnek.A karrierjéről is kérdezték, jól érzi magát abban, amit most csinál, ráadásul, ha nincs a tévézés, gyerekeivel is rengeteg időt tölthet. Hogy Andy Vajna rádiójához igazoltak, sokan féltették őket, hogy majd cenzúrázzák őket (ez most, a CEU-s ügy kapcsán nem is lehetne aktuálisabb). Balázs szerint azonban az átigazolás ellenére megmaradtak az a „szókimondó, bevállalós és rendszerkritikus" műsornak, ami korábban is voltak.Az RTL-nél is féltek, hogy ha a Class FM-ből Andy Vajna rádiójához igazol, akkor majd talán a tévéjéhez, a TV2-höz is, de ez nem igazolódott be, noha „egy komoly, nagyon nagy összegről szóló ajánlatot" kapott a csatornától. De nem fogadta el, mert bár a szórakoztató műsorait jól csinálja a csatorna, vannak olyan részei is „amelyek számomra vállalhatatlanok" – mondta a lapnak a műsorvezető.