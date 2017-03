Schobert Norbi most a vegánkora szállt rá

Ehhez segítséget kapott Professzor Dr. Csapó János, az MTA doktora személyében, aki korábban maga is sokat kritizálta Schobert Norbi módszereit és nézeteit, és aki most is eléggé visszafogottan próbálja helyretenni a fitneszguru hülyeségeit - írja a 24.hu Most egy videó erejéig a vegánokról beszélgettek, akik valószínűleg azzal húzták ki Schobertnél a gyufát, hogy állítólag többen közülük azt állítják, a húsmentes életmóddal a cukorbetegség is megelőzhető. Mint köztudott, az edző/üzletember egyik fő szlogene, hogy termékeik segítségével és sok mozgással előzhető meg a rengeteg magyart érintő betegség.A professzor sok okos és hasznos dolgot mondott el a húsmentes étkezés hátrányairól, igaz, az előnyeiről semmit, majd arról beszélt, a terhes nő “saját magát teszi tönkre", ha vegán életmódját várandóssága idejére nem függeszti fel. A beszélgetést a professzor így zárta:Ha az ember találkozik egy vegánnal, legyen férfi vagy nő, sápadt (mivel nincs B12-vitamin a növényi eredetű étrendben), vérszegény, rosszak a fogai, nem alakul ki a fogzománc, hogy csak egy-két kiragadott példát mondjak.