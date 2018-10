Schobert Norbi élete legborzalmasabb kalandjáról vallott - videó

Kedd este 19:00-kor startol A legbátrabb páros, a világ egyik legveszélyesebb kaland-realityje, amelynek hazai változatában hírességek küzdenek meg legnagyobb félelmeikkel és a legextrémebb feladatokban próbálják legyőzni fizikai és pszichés korlátaikat.Kik is beszélhettek volna az átélt próbatételekről a leghitelesebben, mint a műsor egyik vakmerő párosa, Schobert Norbi és Rubint Réka.Norbi és Réka a ma reggeli Mokkában számolt be arról, hogy életük legborzalmasabb élményét élték át a műsorban, és néhány kulisszatitkot is elárultak.