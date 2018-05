Schmidt Sára sokat tanul Zsófi hibáiból - Budapesten folytatódik az Egynyári kaland

Új nyár, új kalandok - Egynyári kaland, Duna TV, szombat, 19.30



A harmadik évad története egy újabb nyár alatt játszódik, azonban az események fő helyszíne ezúttal nem a Balaton környéke, hanem Budapest lesz. Zsófi (Schmidt Sára) gyakornokként kezd dolgozni egy építészstúdióban, Bence (Rubóczki Márkó) továbbra is a vendéglátóiparban próbál boldogulni, Levi (Király Dani) magánéleti válságban van, Luca (Walters Lili) pedig készen áll rá, hogy meghódítsa a fővárost. A társaság életét felforgatja a hír, hogy barátjuk, Gábor (Héricz Patrik) az esküvőjét tervezi…



– Az Egynyári kaland című ifjúsági minisorozat hat, most már egyetemista fiatal – három lány és három fiú – kalandjait követi nyomon. Az első két évad a Balatonon játszódott még, most már a fővárosban próbálnak boldogulni. Önnek vannak hasonló, a „balatoni nyárral" vagy a fővárosi forgataggal kapcsolatos élményei?



– Inkább a Balatonon töltöttem több időt, mert székesfehérvári vagyok. Budapest már az érettségi utáni évekhez köthető, például az albérletkeresés „csodái", amit én is megéltem, a képernyőn is visszaköszönnek majd.



– Az új helyszín mellett miben lesz más a sorozat az eddigiekhez képest?



– Az első évadhoz képest sokat komolyodott. Ahogy idősödnek a karakterek, úgy egyre fajsúlyosabb kérdésekhez nyúltak az írók is. Az én karakterem, Zsófi most a munkájával lesz elfoglalva, ahogy korábban is, nagyon meg akar felelni mindenkinek. Maximalista, így a munkahelyén adódó konfliktusok körül forog most az ő élete. És persze szerelmes lesz.



– Melyek azok az érzékenyebb témák, amelyek a mostani fiatalokat is érintik és a képernyőn is találkozhatunk velük?



– Zsófi számára a legnagyobb kihívás, hogyan tud a munkahelyén gyakornokként és fiatal nőként megfelelni, mert az a célja, hogy őt is egyenrangú félként kezeljék. A szívügyei is bonyolultak, mert egy olyan valakibe szeret bele, akinek már van párja.



– Ön tud épülni, tanulni Zsófi „tapasztalataiból"?



– Amikor megkaptam ezt a szerepet, sok hasonló tulajdonságot fedeztem fel bennünk. Ez a karakter sok minden miatt görcsöl, ami figyelmeztetés volt számomra is, hogy nem muszáj mindenkinek megfelelni.



– Nyaranta látható a minisorozat. Hogyan tud visszalépni a szériába, miután egész évben mással foglalkozik?



– Mindig nagyon várom, hogy folytassuk, ennek egyik oka, hogy nagyon jó a stáb, öröm velük a munka. Valójában mindannyiuk feladata érdekel, szeretek belenézni, mi mindenre kell odafigyelni egy hasonló produkció készítésekor. Amikor megkapom a következő évad forgatókönyvét, izgatottan vágok bele, mert érdekel, mi történik majd Zsófival.



– Amikor megszólítják az utcán, kinek köszönnek: Zsófinak vagy Schmidt Sárának?



– Nem jellemző, hogy Zsófinak szólítanak, de ha odajönnek hozzám, úgyis bemutatkozással kezdem. Én is kíváncsi vagyok rá, kivel beszélgetek.



– A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégművésze, amellett, hogy a képernyőn is láthatjuk. Színház, mozi, tévé – mi vonzza inkább fiatal alkotóként?



– Pont úgy ért véget az évad a színházban, hogy nem lesz stresszes megszervezni, hogy részt tudjak venni a forgatásokon. Eleinte még sokat jöttem-mentem, mert hívtak szinkronizálni, és szerettem Pesten lenni, de aztán megtaláltam a helyem Nyíregyházán, nagyon megszerettem ezt a színházat és a társulatot.

Később nagyon szeretnék filmezni, azon belül is számos feladatkörrel szívesen megismerkednék. De most a színészet az első nekem, és bár már nem tanulok, próbálom fejleszteni magam, ének- és táncórákra járok. Amíg úgy érzem, hogy fejlődök, addig folytatni fogom, de szerencse, hogy a színház és a filmművészet több területe is érdekel.





Kiss Tímea