Scarlett Johansson már alig bírja

Ezzel kapcsolatban most Scarlett Johansson panaszkodott egy kiadósat. A 32 éves színésznő nehezen tudja összegyeztetni a munkát és két éves kislánya nevelését, különösen most, hogy különvált francia férjétől.



- Nem tudok többet az anyaságról, mint bármely más nő, de azt bátran leszögezhetem, hogy óriási kihívást jelent, miközben óriási ajándék is - mondta legutóbb egy gálán az Entertainment Tonightnak, miközben a különválásról nem volt hajlandó beszélni. - Az embert állandó bűntudat gyötri. Amikor dolgozol, folyton az jár a fejedben, hogy lemaradsz a legértékesebb pillanatokról, amelyeket a gyerekeddel tölthetsz, otthon viszont az aggaszt, hogy nem tudsz elég energiát tolni a munkádba. Meg kell találni a helyes egyensúlyt. Őszintén csodálom azokat a dolgozó anyákat, akiknek ez sikerül. Én majdnem belerokkanok.



A színésznőt legközelebb a japán mangából készült Páncélba zárt szellem című sci-fi akciófilmben láthatjuk, amelyben félig ember, félig robot rendőrt alakít.



(Ghost in the Shell - hazai bemutató: 2017. március 30.)