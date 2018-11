Sas Józsefért imádkoznak rajongói

Aggódva figyelünk minden kis híradást a művész úr egészségi állapotáról. Jó lenne, ha január 3-át, Sas Józsi nyolcvanadik születésnapját önfeledt ünnepléssel tölthetné ő és valamennyi rajongója, egyaránt, mert sokan vagyunk ám!

A vallásos Sas Józsi-rajongóktól imát kérnék, a többiektől drukkolást, az orvosoktól és a diagnosztikai háttértől pedig nagy-nagy odafigyelést, mert nem akárkinek az élete van a kezükben. A közönség visszavárja nagy kedvencét

A Mikroszkóp Színpad atyjának életét a stressz és az ebből adódó vérnyomás­ingadozás keserítette meg annyira, hogy az idei évre minden fellépését le kellett mondania. Sas közösségi oldalán egy drámai videóüzenetben eléggé meg is rémítette rajongóit és elcsukló hangon azt üzente, bízik benne, hogy jövőre jobb passzban lesz. Sasnál jobban talán csak rajongói bíznak a betegeskedő humorista teljes felépülésében – idézte fel a Bors.– adott hangot szomorúságának a Sasfészek nevű Facebook-csoport vezetője, Papp Andrea, aki a Borsnak elárulta azt is, hogy a hit erejében is bízhat a nagy nevettető.– mondta Andrea, aki csoporttársaihoz hasonlóan bízik a közösség kollektív gyógyító erejében.