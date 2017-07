Sárkány száll partra a Balatonon

Ma délelőtt ismét partra száll Süsü, a sárkány Balatonszárszón, ahol most megteremtője és kalandjainak írója, Csukás István várja, hogy többi, életnagyságú mesehőse körébe invitálja, és ezzel kezdetét vegye az egyhetes szárszói sárkányfesztivál - írta a Magyar Nemzet szombaton.A fesztiválon új mesedarabot is bemutatnak, a premiernek a Csukás Színház ad otthont. A lap emlékeztet arra, hogy a 90-es években bezárt fedett kertmozi épületében a legalább harminc éve a Balaton-parti településen nyaraló Csukás István és szomszédja, Dorogi Sándor polgármester ötlete nyomán a nagyközség saját erőből gyerekszínházat alakított ki. Az író-költőről elnevezett, 366 néző befogadására alkalmas teátrum 2011-ben nyitott, és az idén várja százezredik nézőjét.A település tervei szerint a színház bővülni fog, és ha minden jól megy, háromhektáros területen meseparkot és mesemúzeumot is építenek, ahol ott lesz mindenki, aki számít: Mirr-Murr, a Kockásfülű Nyúl, Vízipók és természetesen Gombóc Artúr - írta a Magyar Nemzet.