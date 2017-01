Sarka Kata: Négyen élünk az új lakásban

Július végén költözött el Hajdú Pétertől két gyermekével Sarka Kata. Az elválás sosem könnyű, és anyagilag is megviseli a családokat. Kata élete viszont egészen meseszerűen alakult. Úgy tűnik, alig fél évvel a szétválás után sok szempontból jobban megy a sora, mint amikor még együtt volt a férjével.– Anyagiakról nem beszélek, de az biztos, hogy jobban érzem magam – szögezte le Kata a Borsnak . – Kiegyensúlyozottabb vagyok, és szakmailag is egyre sikeresebb. Például most lettem az Oriflame nagykövete. Sínen van az életem. A gyerekek is jól teljesítenek az iskolában, kiegyensúlyozottak, nyugodtak.Lehet, hogy sokan nem hittek benne, de Sarka Katának sikerült saját lábra állnia. Luxuslakásban él a XII. kerületben, prémiumkategóriás autóval jár, és még egy elegáns, méregdrága órát is megvillantott a közösségi oldalán. Ebből úgy látszik, minden szempontból jobban él, amióta nincs együtt Hajdú Péterrel.– Úgy fogalmaznék, nem jobban, ki­egyensúlyozottabban élek, mint Petivel – mondta Kata. – Harmincéves lettem, a Rolex órát a szüleimtől kaptam ajándékba. Tény, hogy új autóm van, a Mercit otthagytam Petinél. A lakásom valóban nagyon szép, egy háromlakásos társasház legfelső emeletén élünk.Azt is pletykálják, hogy már Kata sem csak a gyerekeivel él, összeköltözött valakivel. A kétgyermekes anyuka ezt még csak nem is tagadta.– Való igaz, nem hárman vagyunk, hanem négyen – árulta el Kata. – A gyerekekkel élek együtt és Magdikával. Azzal a hölggyel, akivel Noncsi és Dávidka eddig is felnőtt. Ő nem egyszerűen bébiszitter vagy házvezetőnő, sokkal inkább olyan, mint egy pótnagymama. Az nem igaz, hogy egy férfival élek együtt.