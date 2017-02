Sarka Kata mindent kitálalt a Hajdú Péterrel való házasságával kapcsolatban

Sarka Kata az elmúlt pár órában rendesen borította a bilit: nemcsak arról írt a Facebook-oldalán, férje hónapok fizet egy újságírónak, hogy az lejárató cikkeket írjon róla - ami őt nem lepi meg, szerinte Hajdú így próbálja leplezni azokat a dolgokat, amit vele tett az elmúlt tíz év alatt -, de egy válaszkommentben azt is elárulta, miért lépett ki a házasságából - írja a Femina Az egésznek az az előzménye, hogy a Story magazin ma reggeli címlapján azt állította, hogy Sarka Katának már egy ideje új párja van, a férfi Hajdú Péter egykori barátja és üzlettársa, aki többször is az asszonynál töltötte az éjszakát. Fotókat nem közöltek róla, mindössze egy autó képével illusztrálták a sztorit. Hajdú a hetilap megkeresésére annyit fűzött hozzá az esethez: "Nem lepett meg. Nyilván van véleményem, de ez most nem a nyilvánosságra tartozik."

Kata erre a közösségi oldalán először annyit reagált, őt meg Hajdú reakciója nem lepi meg, állítása szerint a Frizbi műsorvezetője az ő szándékos lejáratásával próbálja leplezni azokat a dolgokat, amit az elmúlt tíz évben elkövetett, mert retteg, hogy azok napvilágot látnak. Egy válaszkommentben azt is elárulta, miért nyáron döntött úgy, hogy felrúgja a házasságát és elköltözik a két gyerekkel a közös otthonból.