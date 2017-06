Sarka Kata cáfolja, hogy bunda lett volna a királynőválasztáson

Kép forrása: Magyarország Szépe / Facebook

Húszéves és szőkésbarna lány nyerte a Miss World Hungary 2017 címet: Koroknyai Virág tapasztalt „szépségharcos", korábban már megnyerte a Miss Little Hungary címet, két éve pedig döntős volt a Miss Worldön, így őt a verseny szervezői már jól ismerhették.Persze, ahogy az ilyenkor gyakori, alig ért véget a döntő, máris bundát kiáltanak a szépségverseny Facebook-oldalán Többen nem Koroknyai Virág, hanem a közönségdíjas Viczián Viktória fejére tették volna a koronát. Tudni vélik, hogy a győztes baráti kapcsolatot ápol a licenctulajdonos Sarka Katával, mint ahogy azt is, hogy Virág barátja, Topic Rocco a zsűriben ülve pontozott - számolt be a királynőválasztást követő találgatásokról a Bors „Szomorú, hogy olyasvalaki nyerte a koronát, aki természetesen jó kapcsolatot ápol Sarka Katával, és majdnem az egész előbbi királynővel, mellesleg minden alversenyben helyezett volt. Az Instagram-profilja tele van Sarka Katás, Kiss Daniellás képekkel, ahol együtt pózolnak a Balatonon..."

A Bors megkereste Sarka Katát, a verseny licencének társtulajdonosát, aki cáfolta a vádakat.

Butaság, hogy bunda lett volna, egy szó sem igaz azokból a pletykákból, amik erről megjelentek az interneten

– utasította vissza a feltételezéseket Sarka Kata.

Virág nem barátnőm, mint ahogy a korábbi győztesek sem voltak azok. Tényleg szerepelünk közös képeken, ám ezek jóval korábban készültek, Virág ugyanis két éve már jelentkezett a szépségversenyre és az akkori nyereménye az volt, hogy részt vehetett azon a divatbemutatón, amin én is. Akkor fotóztak le minket. Az sem állja meg a helyét, hogy a barátja ült a zsűriben. Virág és Rocco évekkel ezelőtt valóban együtt jártak, de már régen nincsenek együtt. Azóta a fiúnak új párja van. Szóval inkább hátrány, mint előny az, ha a valakit az exe zsűriz

– utalt a szakítások utáni gyakori konfliktusokra Sarka Kata, aki szerint minden szempontból feddhetetlen előéletű lány fejére került a korona. – Úgy gondolom, Virág személyében egy csiszolatlan gyémántot találtunk, aki még sokra viheti.