Sarah Connor visszatér: Linda Hamilton is szerepel a Terminator 6-ban

Sarah Connor visszatér: Linda Hamilton 25 év után ismét együtt játszik Arnold Schwarzeneggerrel a Terminator 6. epizódjában, amelynek elkészítésében producerként az eredeti film rendezője, James Cameron is részt vesz.



A színésznő visszatérését maga Cameron jelentette be egy zártkörű hollywoodi rendezvényen, amelyen a Terminator-sorozatot ünnepelték. Hamilton a közlemény szerint ismét Sarah Connort alakítja majd az újabb folytatásban. Schwarzenegger szereplését már korábban megerősítette a produkció, amelynek rendezését a Deadpoolt jegyző Tim Millerre bízták.



A producerként közreműködő Cameron elmondta: a Terminator 6., amelynek egyelőre nincs hivatalos címe, az 1991-ben bemutatott Terminator 2. - Az ítélet napja című rész folytatása lesz. Az alkotók egy új trilógia forgatásában gondolkodnak - idézte a filmest a The Guardian.



Hamilton, aki rövid ideig Cameron felesége volt a 90-es évek végén, a Terminator 2. óta nem szerepelt a sorozatban. A negyedik részben ugyan hallható volt a hangja, ám a film bemutatója alkalmából hangsúlyozta, hogy szerinte a második epizód után be kellett volna fejezni a szériát. "Kerek egészet alkotott a két film, önmagában megállta a helyét. De mindig akadnak majd, akik újra nekiugranak, és még egy bőrt próbálnak lehúzni róla" - mondta akkor.



Bár a Terminator 6.-ban nem játszik főszerepet, mégis úgy tűnik, már nyitottabb egy folytatás felé. Cameron egyébként 18 év körüli színésznőt keres a női főszerepre. A produkcióban a múltból és a jövőből érkező karakterek is megjelennek majd. "Többnyire új a szereposztás, de persze ott lesz Arnold és Linda is" - hangoztatta a producer.



Cameron arról is beszélt, hogy Hamilton megjelenése az akciófilmekből hiányzó idősebb női szereplőkre is felhívja majd a figyelmet. "Ötven-hatvan éves fickók gyilkolják a rosszfiúkat, de ilyesmire nincs példa a nők esetében" - mondta.