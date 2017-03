Samuel L. Jackson csúnyán nekiment az új kasszasikernek!

A hazai filmszakmából is ismerjük a jelenséget, amikor jeles művészek azon dohognak, miért játszanak külföldi színészek magyar produkciókban, amikor itthon is hemzsegnek a nagy tehetségek.



Hasonló érzés fogta el Samuel L. Jacksont, aki azt fájlalja, hogy a hatalmas sikerű Tűnj el! című thrillernek színesbőrű főszereplője nem afroamerikai, hanem brit.



A londoni születésű Daniel Kaluuyaról van szó, aki kezd szép hollywoodi karriert befutni, legutóbb például a Sicario - A bérgyilkos című filmben is láthattuk.



- Azért vannak tele a filmjeink britekkel, mert sokkal olcsóbbak, mint mi - állapította meg sommásan Jackson.



A Ponyvaregény sztárja azt is kifogásolta, hogy egy brit színész eleve nem is értheti azokat az etnikai problémákat, amelyekkel a Tűnj el! foglalkozik.



- Vannak univerzális dolgok, és akadnak, amik nem azok. Kíváncsi vagyok, milyen lenne ez a film, ha egy amerikai tesó lenne a főszereplő, aki tényleg fel tudja fogni, miről van szó.



Jordan Peele, a Tűnj el! forgatókönyvírója és rendezője azzal védte meg választását, hogy Kaluuya nem azért kapta a szerepet, mert olcsóbban lehetett vele megúszni, hanem mert ő volt a tökéletes színész a feladatra.



A Tűnj el! főhőse az afroamerikai Chris, aki fehér barátnőjével elmegy bemutatkozni a lány szüleinek, ám a vidéki rezidencián egyre furcsább dolgokat tapasztal: senki nem az, aminek látszik, és hamarosan elszabadul a pokol.



(Get Out – hazai baemutató: 2017. április 20.)